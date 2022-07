A fin de reconocer a los docentes que, a pesar de la pandemia, han continuado de manera exitosa con sus labores educativas, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Gerencia de Educación, organizaron actividades en homenaje al Día del Maestro. Asimismo, se reforzó el compromiso de mejorar las condiciones de los Pronoei de la ciudad.

“Esta pandemia ha golpeado mucho al sector educación, sobre todo a los docentes, pues no solo algunos fallecieron, sino que se tuvieron que adaptar a un sistema virtual y seguir con esa convicción de enseñanza. Nuestro homenaje es para toda la plana docente, que siguen con el objetivo de mejorar la calidad educativa”, expresó Hilda Rodríguez Luján, subgerente de Educación.

Como inicio de las actividades, se organizó una romería en el parque “El Maestro”, de la urbanización Las Quintanas, donde se realizó una paraliturgia con presencia del alcalde vecinal Juan Carlos Vásquez, quien reconoció el trabajo edil en favor de mejorar la calidad educativa, como gestionar el mejoramiento y reconstrucción de 10 centros educativos. Además, se destacó a los profesores que fallecieron en lo que va de la pandemia, por la covid-19.

“Este homenaje tiene que ser en conjunto, y es bueno saber que la Municipalidad no olvida a los docentes, y mucho menos a los alumnos. Si no existieran los maestros, no hubiera profesionales y nuestro reconocimiento es recordarlos”, expresó la autoridad vecinal. Como punto central, se organizó una ceremonia de reconocimiento al “Maestro Trujillano”, donde se destacó la labor de 70 docentes de la provincia.

En esta actividad, participaron ciudadanos ligados al sector educación, quienes se comprometieron a seguir trabajando con la MPT en políticas que mejoren la calidad educativa y las condiciones laborales de los profesores. El regidor Jorge Rodríguez Lázaro fue quien entregó los reconocimientos.