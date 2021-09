Por segundo año consecutivo las actividades que son parte del Festival Internacional de la Primavera han quedado canceladas debido a la pandemia del coronavirus y a la amenaza de una posible tercera ola de la enfermedad.

Bernardo Alva López, representante del Club de Leones de Trujillo, y encargado del corso de la primera, confirmó a Diario Correo que este 2021 tampoco se podrá realizar esta fiesta tradicional.

“No es que no quisiéramos celebrar el festival, el tema es que no se puede, no es posible; hay normas muy claras en salud que prohíben las concentraciones masivas y siendo el el festival de la primera una actividad que reúne aproximadamente 300 mil personas en la calle viendo el corso en vivo, no es posible hacerlo, porque se podría poner en riesgo la salud de la población, más aún si se está advirtiendo de una tercera ola con la variante Delta”, manifestó Bernando Alva.

El 2022. Sin embargo, adelantó que para el 2022 se está programando realizar una gran fiesta primaveral. “El otro año (2022) cumplimos 70 años celebrando el corso y estamos seguros que ya podremos salir de esta pandemia”, resaltó.

Dijo que en el tema económico el no celebrar el festival de la primera significa un golpea la economía de la región. “Trujillo tiene cuatro fechas muy importantes: dos son feriados nacionales (Semana Sanat y Fiestas Patrias) y dos que son creación local (Festival de la Marinera y Festival de la Primavera). Nosotros el último fin de semana al inicio de la fiesta contábamos con 90% de ocupabilidad hotelera, movimiento mayor en restaurantes y las pérdidas en el sector turístico son mayúsculas”, señaló.