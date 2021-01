El comisionado de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, Luis Agüero Lovatón, recomendó que toda persona que presente síntomas de Covid-19 coordine con el centro de salud e su sector, para que un equipo médico se traslade a su domicilio a fin de tratarlo de manera oportuna.

El objetivo es no esperar que los cuadros se agraven y ya no se pueda hacer nada para poder salvarles la vida, toda vez que actualmente ya no hay camas UCI disponibles.

“Hago un llamado a la población para que si presentan síntomas de inmediato hacer la gestión y evitar a estados críticos como está sucediendo ahora”, dijo el defensor del pueblo.

Explicó que las municipalidades están a cargo de estas coordinaciones al lado de las juntas vecinales. “También puede ser directamente con la posta de salud. Se llama para pedir un equipo especial en la casa del afectado. También se puede hacer directamente con la Defensoría del Pueblo para nosotros gestionar ante la gerencia de Salud”, manifestó.