Mauricio Ugaz Conde, perteneciente a la compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, necesita de nuestra ayuda. El ‘hombre de rojo’, acostumbrado a enfrentar al peligro con la intención de salvar vidas, ahora busca ayudar a sus padres, que se contagiaron de coronavirus y necesitan con urgencia oxígeno medicinal.

Ante esta dura realidad, amigos y familiares iniciaron una colecta con la intención de solventar los gastos de que trae esta costosa enfermedad.

Para apoyar a Ugaz, se pueden hacer depósitos a la cuenta del Banco de Crédito del Perú: 570-95914186-0-68, a nombre de Franco Carrión Fernández.

“Amigos, por favor, si alguien tiene un conocido, familiar, amigo de otro amigo, etc, que tenga balones de oxígeno y no lo use, lo dejaron de usar, avísenme urgente, me urge para mis papás. Sé que entre todos este mensaje puede llegar a más gente, no importa si son vacíos, gracias”, posteó Mauricio Ugaz en su cuenta de Facebook.