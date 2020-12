El fútbol y la política van de la mano. Así queda demostrado en los últimos años en la región La Libertad, donde futbolistas y hasta dirigentes de clubes buscan una curul en el próximo Congreso del 2021. Este es el caso de Geanmarco Quezada Castro, candidato al Parlamento por las filas de Victoria Nacional, que tiene como líder a George Forsyth, exarquero de Alianza Lima.

Además, de Hernán Saavedra Castañeda, que va por las filas de Avanza País, cuyo líder es Hernando de Soto.

Y el futbolista trujillano Manuel Tenchy Ugaz por Renovación Popular, liderado por Rafael López.

BUSCA UNA CURUL

Quezada Castro empezó su romance con el deporte rey por el 2012 cuando asumió la Escuela Oficial de Fútbol de Alianza Lima sede Trujillo y que lo mantiene hasta la actualidad. Además, en el 2013 funda el Club Alianza Libertad, donde es el presidente actualmente y lo inscribió en la Liga Distrital de Fútbol de Trujillo.

Con el cuadro aliancista logró la corona en el 2018 de la Primera División y clasificó a la Etapa Departamental de la Copa Perú.

Este año también peleaba los primeros puestos en el fútbol trujillano hasta que se suspendió el fútbol macho por la pandemia del nuevo coronavirus.

Además, también está ligado a la promoción del fútbol de menores con los blanquiazules y cuenta con equipos en Primera, Segunda y Tercera División de la Liga Distrital de Fútbol de Trujillo.

“Este año recibí la invitación de George Forsyth, me sumé a Restauración Nacional y decidí afiliarme al partido. El Congreso necesita rostros nuevos y esperamos poder llegar para trabajar no solo por el deporte, sino por la salud, educación y el bienestar de todos los peruanos”, señaló Quezada, quien va con el 1 por Victoria Nacional.

SU PRIMERA VEZ

Otro nombre ligado al fútbol de Primera es el de Saavedra Castañeda, sí, el presidente de Deportivo Llacuabamba que viene de disputar este año la Liga 1.

El presidente de la Comunidad Campesina de Llacuabamba fue el que fundó el club llacuabambino y que logró alcanzar la gloria al llegar a la finalísima de la Copa Perú 2019 y luego, lograr el ascenso a la máxima división del fútbol peruano al ganar el cuadrangular de ascenso.

Hernán Saavedra va con el número 7 en Avanza País y espera llegar al Congreso para trabajar por el deporte liberteño.

“Si Dios me da la oportunidad de asumir un cargo, con mucha responsabilidad vamos a trabajar por el bien de toda la región y Pataz. También vamos a sacar adelante el deporte”, apuntó Saavedra, quien seguirá al mando del cuadro “Turquesa” en la Liga 2 del próximo año y que peleará por retornar a la Liga 1.

“El fútbol siempre estará junto a mí y les prometo regresar a Llacuabamba a la profesional”, refirió.





DEL BARRIO

Si bien no cuelga los chimpunes, Tenchy Ugaz toma como un nuevo reto en su carrera el buscar llegar al Parlamento con las filas de Renovación Popular.

El lateral que viene de jugar en Deportivo Coopsol va con el número 7 e indicó que la motivación que lo llevó a afiliarse al partido y buscar una curul es pensando en trabajar por la niñez.

“Estamos con perfil bajo, yendo bajo la sombra. Si Dios me da la oportunidad de llegar al Congreso, vamos a trabajar pensando en nuestra niñez, que tanto necesita el apoyo en educación, alimentación y en deporte. Los liberteños me conocen por mi trayectoria deportiva y espero que apuesten por mi persona en la política”, dijo el también ex lateral de Mannucci.