La tercera ola de la pandemia por el Covid-19 nos ha colocado en un momento trágico, las muertes se cuentan a diario por decenas y no hay, hasta ahora, ninguna barrera que pueda contener el avance de este letal virus.

Ayer el Comando Covid-19 de la región La Libertad ha reportado 32 fallecidos y 239 nuevos casos de personas infectadas.





COMUNITARIO

Los especialistas sostienen que el contagio ya es comunitario y en cualquier lugar puedes contraer el mal. La vacunación aún avanza lentamente y las nuevas cepas como la brasileña y la india son más agresivas y matan en menor tiempo, no solo a adultos mayores, sino también jóvenes.

En ese contexto, para tres médicos, exgerentes de salud de la región La Libertad, coinciden en advertir que celebrar las elecciones el 11 de abril significaría exponer a las personas a un contagio masivo del Covid-19, pues las medidas de “bioseguridad” que se han implementado no serían suficientes para evitar infectarse. Ellos recomiendan aplazar las elecciones.





APLAZAR. Eduardo Araujo Sánchez, exgerente regional de Salud, en la gestión de Luis Valdez, dijo estar de acuerdo en que se aplace las elecciones del 11 de abril porque la curva de contagios y muertes por el Covid-19 va en ascenso.

“Se tiene que tomar conciencia de las cosas como están. Yo trabajo en el primera línea y la verdad es que no estamos preparados. Ya tenemos experiencia de haber priorizado la economía antes que la salud. Ahora no sabemos si hay tercera o cuarta ola y con las nuevas variantes todo es más complicado. Las elecciones tienen que aplazarse, Chile lo ha planteado y eso que allá están con mejores condiciones en su sistema de salud y con un proceso de vacunación avanzado”, sostuvo el galeno.





COINCIDE

Evelyn Goicochea, quien también estuvo a cargo de la gerencia de Salud, comentó estar de acuerdo con Eduardo Araujo, ya que es difícil que la población acate y cumpla los protocolos de bioseguridad que se han implementado para evitar contagios de Covid-19 en 11 de abril.

“En realidad coincido y espero que no se tome a mal, pues, incluso, estoy evaluando el no ir a votar y pagar la multa para no exponerme. Yo puedo ir, y si veo que hay aglomeraciones me retiro. El país ha perdido la oportunidad de implementar el voto electrónico. Estamos a un año de la pandemia y no se ha tomado ninguna acción para garantizar la salud de la población. Sé que lo están intentando colocando horarios diferenciados, pero eso en la práctica no se respeta”, cuestionó.

En esa misma línea, el médico Constantino Vila, otro exgerente de Salud de la región La Libertad, opinó que siempre es una posibilidad el aplazar las elecciones. Esto, siempre y cuando no haya las condiciones de seguridad y los riesgos sigan siendo altos.

“La región La Libertad es una región con alta densidad de población y eso en estas circunstancias es un riesgo”, añadió.