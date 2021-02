En el sector público el aprovechamiento indebido del cargo se sanciona con una pena de cárcel no menor de 4 ni mayor de 6 años y, en reiteradas oportunidades, ha quedado demostrado lo beneficioso que resulta para alguien una designación o ser cercano a un funcionario. Lo sucedido con las vacunas contra el nuevo coronavirus es solo uno de los tantos casos que la población ha tenido que soportar y que ha salido a rechazar durante las últimas horas, pero saben que no hay garantías para afirmar que esta situación no se repetirá.





PROPONEN

En campaña electoral, no hubo un candidato que no dejara pasar la oportunidad para cuestionar a las más de 400 personas que resultaron beneficiadas con las dosis del laboratorio Sinopharm. Sin embargo, este Diario les consultó por lo que harán desde el Congreso para evitar que más funcionarios se sigan aprovechando de su privilegiada posición.

Juan Valverde, candidato que tiene el número 3 y va por el Partido Morado, aseguró que la transparencia tiene que ser inherente a la persona. Según él, de llegar al Congreso, los corruptos no tendrán lugar en la gestión pública.

“Por eso la bancada morada presentó una demanda constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y otros funcionarios que se beneficiaron con la vacunación en secreto. Y en un eventual cargo legislativo, procederemos de inmediato con las denuncias constitucionales, caiga quien caiga, para imponer sanciones drásticamente ante el primer hecho corrupto. Muerte política para los malos funcionarios y servidores del Estado”, aseguró.

El número 1 de Acción Popular, Carlos Alva Rojas, señala que desde el Congreso no se debe blindar a ningún corrupto.

“Lo que tenemos que hacer es bajar esa brecha y luchar contra este sistema corrupto que tiene más de 30 mil millones que se pierde al año en el país. También hay quienes se benefician con algo que no les corresponde y eso debe terminar. Yo estoy recién en política, hay algunas personas que insultan y nos meten en al mismo saco a todos”, manifestó.





ESPECIALISTA

Los candidatos aseguran que viven en carne propia el rechazo de la población, esto por los “esfuerzos”realizados por las autoridades electas, y que en algún momento buscaron votos para representar a los liberteños.

Para el abogado y exfiscal Alfredo Galindo Peralta, todo radica en el desconocimiento que existe al código de ética de la función pública e intereses particulares.

“El tema parte de una conducta ético-moral, y los candidatos al Congreso tendrían que hacer un estudio minucioso del código de ética de la función pública. Aquí están los principios de lealtad en el ejercicio de la función, providad en el ejercicio del cargo, transparencia en cada uno de sus actos. Pero qué se puede esperar de gente que postula al Congreso y que no tienen el mínimo concepto de lo que son principios y valores. El problema es de las personas que postulan al Congreso”, destacó.

Galindo añade que el problema también radica en que “los peruanos olvidan muy rápido”.





OTRAS POSTURAS

La candidata de Somos Perú con el número 2, Gabriela Lozada Baldwin, evitó referirse a casos específicos, sin embargo, afirmó tener una propuesta concreta frente a beneficios y el aprovechamiento indebido de los funcionarios.

“Toda autoridad pública, sea elegida por elección popular (sic) o por designación, no debe tener ningún beneficio personal que le genere gastos al Estado, como ocurre con los gastos de representación o de instalación en el caso de los congresistas. Sobre eso estoy totalmente en contra y parte de mi trabajo en el Congreso será eliminar dichos beneficios”, refirió.

Lozada Baldwin, asimismo, añadió que “no tengo ninguna duda de que la forma de luchar contra la corrupción, empieza desde uno mismo, dando ejemplo de transparencia, y participando en las luchas políticas, tomando una postura, con base en fundamentos y principios”.

Eliana Pérez Barrenechea, la candidata que va con el número 1 por Juntos por el Perú, señaló que para evitar los actos de corrupción o el aprovechamiento indebido, se debe reforzar el trabajo de la Contraloría y el Ministerio Público.

“La Contraloría General de la República debe tener una participación concurrente. Porque normalmente la Contraloría a través de las Oficinas de Control Interno intervienen después que se cometen las irregularidades o los delitos. En este caso, lo que se plantea es una participación concurrente”, dijo.