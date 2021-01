El gasto eficiente de los recursos destinados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) siempre ha sido la piedra en el zapato de las gestiones municipales y regionales de La Libertad. El decano del Colegio de Economistas de este departamento, Alejandro Inga, aseguró que el poco gasto en obras que se da en las administraciones ediles y regionales evidencia la “ineficiencia” y la falta de técnicos que existe en las instituciones públicas, por lo que invocó a la ciudadanía a estar alerta y, sobre todo, elegir bien en las próximas elecciones.





RANKING

Según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la provincia de Trujillo ejecutó durante el año 2020 el 65.9% de su presupuesto destinado para proyectos y actividades, lo que lo ubica en el puesto 5 de 12 comunas provinciales.

Según el MEF, este municipio tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 714, 869,564, logrando gastar S/ 471, 363,829.

Los cuatro primero lugares en ejecución de gasto público lo ocupan Bolívar (invirtió el 71.3% del dinero que se le destinó para obras), Chepén (71.1%), Santiago de Chuco (70.1%) y Pacasmayo (67.0%).

Los seis últimos son Ascope (56.7%), Pataz (54.1%), Otuzco (54.0%), Virú (52.4%), Julcán (51.2%), Sánchez Carrión (49.7%) y Gran Chimú (48.6%).

A nivel de distritos, en tanto, Trujillo ocupa el cuarto lugar de los 11 municipios distritales que hay en esta provincia. La gestión que inició el suspendido alcalde Daniel Marcelo y terminó su sucesor José Ruiz, el 2020 tuvo un PIM de S/ 278, 182,357, logrando ejecutar S/ 197, 978,651, lo que significa el 71.2% de avance.

Ruiz consideró un “logro” este gasto, pues aseguró que cuando juramentó en el cargo, el 1 de agosto pasado, Marcelo solo había ejecutado el 10% del presupuesto edil.

“Cuando yo ingresé encontré un 10% de gasto, no había ejecución, y ahí nosotros hemos acelerado los procesos administrativos y de selección, y a pesar de que he gestionado en mi periodo unos S/ 30 millones para construcción de colegios, contratación de personal, compra de combustible, entre otros, hemos logrado gastar todo”, señaló el burgomaestre.

Los tres primeros puestos a nivel distrital los ocupan Víctor Larco (86.6% de ejecución), Simbal (81.9%) y Moche (81.0%). Los siete últimos, asimismo, son: El Porvenir (68.4%), Salaverry (66.1%), La Esperanza (65.1%), Laredo (51.6%), Poroto (49.3%), Florencia de Mora (48.5%) y Huanchaco (36.3%).

El Gobierno Regional de La Libertad, asimismo, ejecutó el año pasado el 91.1% de su presupuesto total, lo que lo sitúa en la casilla 14 de 25 gobiernos regionales.





DEFICIENTE

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Alejandro Inga, dijo que estas cifras son “engañosas”, debido a que las mismas también reflejan gastos en el pago de planillas, lo que se gasta sí o sí.

Agregó que a nivel de obras, los municipios de la provincia de Trujillo no alcanzaron ni el 50% de ejecución; mientras que el Gobierno Regional a las justas gastó el 58% de su presupuesto en trabajos a favor de la población. “Es un problema estructural que se genera en La Libertad, que no se gasta el presupuesto de inversión y al no gastarse quien se perjudica es la población, que requiere obas para mejorar su calidad de vida y las autoridades, tanto del gobierno regional como de los municipios, no están gastando lo que deberían”, indicó.