En el último mes, la Sociedad de Beneficencia de Trujillo se convirtió en una de las instituciones más inestables de la región, por los constantes cambios en el cargo de la presidencia del directorio. Pero, José Ruiz Vega, alcalde de Trujillo, finalmente, designó al abogado Favio Velazco Sánchez en este cargo de confianza. Él conversó con Correo.

¿Fue complicado aceptar este encargo por parte del alcalde?

Sí, definitivamente. Cuando el señor alcalde me propuso asumir este cargo, fue una decisión difícil que tuve que meditar, pero siempre es bueno asumir retos.

¿Con qué experiencia llegas a este cargo?

Yo he sido subgerente de abastecimiento en la Municipalidad Provincial de Trujillo, llevo más de dos años y medio como secretario general, he tenido varias encargaturas como gerente municipal, también he tenido las encargaturas de las gerencias de Transportes y de Desarrollo Urbano.

Precisamente. ¿Es irregular cobrar por ser secretario de concejo y como presidente de la Beneficencia al mismo tiempo?

No. La Ley Marco del Empleo Público, Ley 28175 establece en su artículo 3 que está prohibida la doble percepción de los trabajadores de servicio público, no obstante, establece la excepción que esto no se considera para las dietas, uno en la condición de presidente del director o como director de una Sociedad de Beneficencia Pública o de cualquier empresa o institución del Estado percibe una dieta, no percibe una remuneración, por lo tanto, es totalmente válido a nivel ético y legal.

¿Vas a evaluar la permanencia de los actuales funcionarios?

Definitivamente. Para lograr la modernización, la sostenibilidad económica y una política de protección social en favor de los más desamparados se requiere tener a personas eficientes en el cargo. Se evaluarán los perfiles para buscar a las personas más idóneas.

A todos los presidentes que pasaron por la Beneficencia siempre se les consultó por el terreno que ocupa actualmente el Club Libertad. ¿Cuál es tu posición?

Es una de las prioridades más importantes que vamos a tener como gestión. Estamos seguros de que lo vamos a lograr, actualmente la Corte Suprema ha declarado infundada la prescripción adquisitiva de dominio que presentó el Club Libertad y en consecuencia nos encontramos en el proceso de desalojo, ese terreno le pertenece a todos los trujillanos, vamos a poner todos los esfuerzos técnicos y legales para hacerlo.

¿Indagarán sobre el cobro de bonos en la gestión del expresidente Fredy Carranza?

Definitivamente, se van a requerir los informes respectivos a la parte administrativa para determinar si ha existido algún tipo de irregularidad. Vamos a buscar un adecuado manejo de los recursos y respetar los derechos de los trabajadores.