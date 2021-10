La Comisión de Ética del Consejo Regional de La Libertad investigará al presidente de la Mesa Directiva del Consejo Regional, Edwin Castellanos, por un presunto tráfico de influencias, por los audios en donde indicaría que puede designar y retirar de sus cargos a funcionarios de la Red de Salud de Pacasmayo.





Debate

En sesión ordinaria, la consejera Mirtha Higa solicitó que ese grupo de trabajo investigue de oficio al presidente del Consejo, porque con su conducta “habría mancillado el honor” del pleno.

Sin embargo, el integrante de esa comisión, David Calderón, indicó que para iniciar las pesquisas se debía tener una denuncia, por lo que Higa dijo que presentará la acusación por escrito.

“Como la regla es que se tiene que hacer la denuncia pertinente ante la Comisión de Ética, retiro mi pedido para proceder al procedimiento que corresponde, y presentarlo formalmente ante la Comisión de Ética. Ya ahí se tomarán las acciones que sean necesarias”, indicó.

Para la consejera, “es necesario que la población sepa que este Consejo no está blindando a nadie”.

Como se recuerda, en setiembre último se revelaron unos audios en donde Castellanos sostendría una comunicación telefónica con una trabajadora de la Red de Salud de Pacasmayo.

“A mí no me interesa pedir la cabeza del doctor Carranza, y tú sabes que yo lo puedo hacer desde acá, de Trujillo. Converso con mi gobernador y le digo, lo sacan al doctor Carranza y metan a otro doctor, que yo no quiero saber nada de eso, y jodo un montón de gente”, se le escucharía decir en ese audio.

Al respecto, el presidente del Consejo dijo que la investigación le dará la oportunidad de ser escuchado.