En estos últimos días no solo se ha denunciado una presunta “lluvia” de contratos de locadores en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), sino que también estarían saliendo a la luz ciertos gastos que merecen una exhaustiva investigación.

Al menos eso es lo que opinan los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del referido Organismo Público Descentralizado (OPD).

En efecto, se ha informado que en un terreno que le pertenece al área de Servicios Generales, el gerente del Segat, Heyner Ninaquispe, aprobó la construcción de un módulo para que sea usado por el personal de limpieza, operarios y choferes.

MUCHO OJO

Se trata de un reducido ambiente que se ha construido con material de drywall y por el cual se ha pagado casi S/16,000.

Charles Paredes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Segat, dijo que es muy sospechoso que se haya pagado ese monto por una construcción que a todas luces cuesta mucho menos.

“Vamos a solicitar que especialistas del Colegio de Ingenieros revisen eso, porque consideramos que en esa construcción se debió gastar mucho menos y no la cifra que se ha desembolsado”, advirtió el dirigente.

Otro punto que ha puesto en evidencia el dirigente Charles Paredes es que se estaría optando por “canibalizar” los camiones compactadores antes que enviarlos a reparar.

“Es decir, le están sacando llantas y piezas a un vehículo para colocarlo en otro y así mantenerlo operativo”, dijo el dirigente.

ES PARA ELLOS

Heyner Ninasquispe, gerente del Segat, comentó que el módulo se construyó porque era una necesidad para los trabajadores que no tenían el espacio adecuada ni para cambiarse el uniforme o hacer otras actividades.

Comentó que cuando llegó notó que las condiciones no eran las mejores para muchos trabajadores y poco a poco se les está dando ciertas comodidades. No obstante, no se atrevió a mencionar si el monto pagado por ese módulo fue elevado.