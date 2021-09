Tras conocerse que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión contra siete policías acusados de integrar un presunto ‘Escuadrón de la muerte’ que operó en Trujillo, la madre de una de las víctimas solicitó al Poder Judicial disponga la captura de los sentenciados.





El caso

El 27 de octubre del 2007 será recordado por Angelita Ávila como uno de los peores días de su vida. Por la noche, su hijo, Carlos Mariños Ávila, murió a balazos en el distrito de El Porvenir. Ese día también fueron acribillado Ronald Reyes Saavedra, Carlos Esquivel Mendoza y Víctor Enríquez Lozano, en lo que la Policía denominó un “enfrentamiento”.

Sin embargo, las dudas saltaron sobre los agentes que participaron de la operación policial, pues se denunció que a las víctimas las secuestraron y luego ejecutaron.

“Mi denuncia ha sido por la vida de mi hijo. Lo han secuestrado. Yo no estoy en contra de la Policía, mi denuncia es contra los asesinos de mi hijo”, dijo el 2019 Angelita Ávila, cuando el Poder Judicial de Trujillo sentenció a 30 años a los denunciados.

En ese entonces, la pena recayó sobre el coronel en retiro Elidio Espinoza – fallecido en abril último víctima del Covid-19-, y los policías Jairo Mariño Reyes, Néstor Castro Ríos, Jimmy Cortegana Cueva, Wilson de la Cruz Castañeda, Hugo Villar Chalán, Marco Quispe Gonzales y José Monge Balta.

Ahora, luego de que la Corte Suprema ratificara la pena, Angelita pide la captura de los siete policías. “Pido al Poder Judicial que a la brevedad agilice y ordene que sean detenidos, porque estos señores ni bien se enteren van a fugar. Sé que para ellos sigue su vida normal, siempre han trabajado, ellos no han perdido nada, pero yo pido que los detengan ya, y que paguen su condena”, indicó.

También consideró que la sentencia no le da justicia. “Nada reparará la muerte de mi hijo, haga lo que haga, un juicio u otro juicio no va a revivir a mi hijo. Ya el daño está hecho acá en mi hogar, en mi familia. Yo personalmente siempre he dicho que el ‘Escuadrón de la muerte’ me mató en vida y eso no se va a poder reparar por más que hagan lo que hagan”, acotó.

Defensa

El abogado William Matta Berríos, que durante la etapa que defendió a Elidio Espinoza de este proceso logró tres sentencias absolutorias y un sobreseimiento a favor de su defendido, consideró “injusta” la sentencia contra los policías.

“Lamento que se haya producido esa sentencia confirmatoria porque considero que no hay una prueba fehaciente y determinante que demuestre un proceder ilícito de los policías; aparte que también ahí se ha debido evaluar la responsabilidad personal y no una responsabilidad en grupo”, señaló.

No obstante, agregó que los policías sentenciados aún podrían presentar un hábeas corpus, “que procede contra resoluciones judiciales que han afectado la tutela efectiva o cuando se afecta el debido proceso”. “Se ha aplicado una teoría de la condena del absuelto que en todo caso debe ser revisada”, acotó.