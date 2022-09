El subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), William Rodríguez Vilchez, no tiene licencia para ausentarse de sus labores y actualmente recibe un sueldo por su “compromiso con los trujillanos”; sin embargo, fue captado resguardando al candidato a la Alcaldía de Trujillo por Alianza para el Progreso (APP), José Ruiz Vega, en una de sus actividades de campaña electoral.





Cuestionable

Por eso es que la regidora de la MPT Kelly Quesquén Guzmán denunció el accionar del funcionario y solicitó un informe completo sobre el personal contratado en la modalidad de locación de servicios, pues sospecha que también hay otros trabajadores ediles que estarían concentrados en apoyar la candidatura de Ruiz y obtener un beneficio a cambio.

El último 16 de setiembre, en una sesión extraordinaria, el funcionario aceptó que fue a una actividad proselitista de José Ruiz. Según Rodríguez Vilchez, tiene un horario 24/7, pero fue a ver al alcalde con licencia, porque le notificaron que estaba expuesto a ataques.

“Eso ha sido el día 10 de agosto, incluso yo llegué de cinco días de permisos. Llego el día 9, me hice cargo y el día 10 me notifican que había problemas, que estaba expuesto el alcalde (José Ruiz) a posibles ataques. Yo me he acercado, pero ya fuera de mi servicio”, indicó.





Notificado

El alcalde provisional, Andrés Sánchez Esquivel, recibió el pedido de la regidora la semana pasada, pero hasta el momento, según confirmó Kelly Quesquén en entrevista con Correo, no ha recibido la información solicitada.

“Voy a fiscalizar la labor del personal contratado en la modalidad de locación de servicios. Queremos determinar si se encuentran en sus puestos de trabajo. Antes de que inicie la campaña se tenía conocimiento de que los locadores iban a realizar labores, pero esto ha cambiado. Queremos saber si están haciendo otras actividades, teniendo en cuenta que nos encontramos en un periodo electoral”, afirmó.





Otra demanda

La regidora también reveló que la Municipalidad Provincial de Trujillo fue multada con 12 Unidades Impositivas Tributaria (55,200 soles) por no cumplir con la cuota de empleo de personas con discapacidad. La clasificación de la infracción de la comuna es “muy grave”.