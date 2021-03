De las 19 agrupaciones políticas que lograron su inscripción a fines de diciembre del año pasado ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), al menos diez han sufrido bajas en la conformación inicial de listas, producto de exclusiones, renuncias y muertes provocada por el nuevo coronavirus (Covid-19).

El área de fiscalización de este ente electoral descentralizado tendrá como fecha límite el 12 de marzo para realizar más exclusiones, considerando como causales la omisión de información por parte de los candidatos en sus hojas de vida y la entrega de dádivas.





Con más excluidos

Pero la agrupación que más ha sufrido por los fallos del JEET y del mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido el partido liderado por el expresidente Ollanta Humala. Sus candidatos Manuel Ruiz Paredes (2) y Blanca Romero Narciso (5) fueron excluidos por no dar todos los detalles sobre sus bienes ante el JEET.

“El candidato al Congreso de la República por el partido político Partido Nacionalista Peruano, con el número 2, no declaró los ingresos percibidos el año 2019”, resolvió el Jurado Electoral en contra de las aspiraciones del candidato Manuel Ruiz.

Este diario se comunicó con Enrique Rojas, coordinador regional de campaña del Partido Nacionalista. Él señaló que sus 6 candidatos afrontan el proceso electoral pese a estas dos bajas, pero, reconoció los errores por parte de los dos candidatos excluidos.

“Hay 6 candidatos que todavía están en carrera electoral, normal, se está afrontando la campaña dentro de los límites establecidos, no hay ningún problema al respecto y se está haciendo la campaña. Acá ha sido un error de los candidatos de no consignar en sus hojas de vida la información completa y verídica que ellos han tenido que hacer. Ahora el Jurado Electoral está siendo muy estricto, ahora nosotros seguimos adelante, los que están en contienda siguen en campaña”, señaló.





Más excluidos

En esa misma lista está el partido Perú Patria Segura, que en La Libertad tiene a Carlos Becerra como cabeza de lista; sin embargo, por el trabajo de los fiscalizadores, la candidata Doris Padilla Benitas (6), también perdió toda posibilidad de alcanzar una curul este 11 de abril.

Aunque hay que tener en cuenta que en esta agrupación, la candidata con el número 8, Mirian Marilyn Vigo Alcántara, a través de una publicación realizada por Correo se enteró que estaba inscrita en la lista de Perú Patria Segura.

“Me enteré de mi postulación por mi cuñada, que vio mi nombre en el diario (Correo) el domingo. Yo me quedé helada y sorprendida”, señaló.

La postulante, definitivamente, no tenía la mínima intención de llegar al Congreso.

“Mi cuñado estuvo postulando en las elecciones para la Alcaldía (2018); entonces, me dijo que lo apoye con una firma. Mi cuñado es Ángel Naveda, pero ya falleció. Recuerdo que le dije ‘Nano’, no quiero pertenecer a ningún partido y me dijo que era como simpatizante. Fue el único papel que firmé, pero como apoyo”, añadió.

El partido Somos Perú se quedó solo con siete candidatos tras la exclusión de Manuel Antonio Michieli Torres (3); en Renacimiento Unido Nacional sucedió lo mismo con Ruperto Casto Ocampo (3). Asimismo el Partido Popular Cristiano perdió al número 5 de su lista, Joel Erick Zavaleta Luján; en Unión por el Perú, Jeremías Huamán Ramírez (7), también se vio afectado por no declarar la información completa en su hoja de vida, según la resolución del JEET.





Víctimas de covid-19

Telesforo Medina Ortiz del Frente Amplio era el número 1, en su lista reconocían que tenía altas probabilidades de conseguir alguna de las siete curules que tiene La Libertad en el Congreso, pero perdió la vida a causa del nuevo coronavirus el 16 de febrero.

Once días después, también por esta enfermedad, se reportó el deceso de Juan Carlos Miranda Cabanillas, el número 7 del Partido Morado.

“Estamos muy tristes por la falta de nuestro candidato Juan Carlos Miranda, sin embargo siempre lo tenemos presente y lo recordamos con mucho cariño, eso nos hace seguir con ilusión y con el reto de hacerlo mejor que bien, en su honor. Hacemos muchas cosas en su nombre y su pérdida nos hace reflexionar hoy más que nunca que hacer política es hacer las cosas pensando en el prójimo, más que en uno mismo”, indicó la secretaria regional de este partido Veronica Torres Bravo.

Por este motivo, solo dos agrupaciones políticas se vieron afectadas. María Cortijo Izquierdo (6) de Alianza Para el Progreso y Betty Asencio Fernández (7) de Juntos por el Perú se alejaron por motivos personales.