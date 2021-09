En el 2018 la Compañía de Ballet de Trujillo publicó una convocatoria para la contratación de tres bailarines de danza clásica, y así se dio el ingreso del ciudadano de nacionalidad venezonala José Davila Valero, quien accedió a un contrato el 22 de julio de ese año. Pero, cinco meses después, aparecieron indicios que advertían una irregularidad en el concurso público.





Detalles

Sin embargo, Manuel Calderón Gamboa, fue el primero en darse cuenta de que “las habilidades que este demostraba, no estaban acorde con los grados y experiencia que había manifestado tener al momento de ganar la convocatoria”.

Calderón reunió información que posibilitó la intervención de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, que abrió investigación preliminar por 60 días desde el último 3 de agosto, en contra de José Davila.

“La Gerencia Regional de Educación de La Libertad me manifestó que la entidad ‘Visión de la Danza’ (en la que habría estudiado José Davila) no se encuentra registrada en el sistema de información estadística. (…) Se colige que dicha institución no podía otorgar el grado de bailarín profesional de Ballet Clásico”, refirió el denunciante.

Indaga