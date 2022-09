El candidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por Avanza País, Manuel Montoya, participó del programa Elecciones 2022 y dijo que su principal carta de presentación es que tiene una hoja de vida limpia, sin denuncias, ni procesos judiciales. Sostiene que ver a Trujillo viviendo en una anarquía y el atraso lo empuja a postular. Además, afirma que su gestión será de puertas abiertas y que “romperá” la muralla que impide que un ciudadano se comunique con el alcalde de forma directa.

Tenemos la impresión de que la campaña electoral se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Nos estábamos preparando para empezar y ya estamos en la última semana. ¿Tienes, también, esa percepción; ha sido igual para ti?

Sí, sin duda. Aún recuerdo cuando Avanza País volvió a confiar en mí para participar en estos comicios electorales, los provinciales, porque, recuerden, me dieron la confianza inicialmente para poder participar al Congreso, pero por motivos personales, mi padre recién había fallecido, y la verdad preferí no tomar esa decisión. Pero me dieron la oportunidad otra vez, y eso fue el año pasado y como dices en un abrir y cerrar de ojos estamos exactamente a seis días de las elecciones. Esto se puso candente las últimas semanas, pues en marzo, abril, mayo todo era frío en la campaña; las cosas se han ido dando en junio y julio y cuando más se aproxima la fecha la gente empieza abrir un poco más los ojos.

Y en ese aspecto, como tú dices, en estas últimas semanas la campaña ha sido más candente, ¿qué mirada tienes a estas alturas, a pocos días de las elecciones?

Primero, yo mantengo la fe, la mente positiva para el 2 de octubre, pero también me lleva a ciertas reflexiones una campaña provincial. Quiero que sepas que esa pregunta me la han formulado varias personas: ¿qué experiencia puedes sacar de una participación política? Y la respuesta, fue, primero: saber qué tan sólida es tu familia, eso es lo más importante, porque sin ese soporte familiar y si, incluso, tu familia no cree en ti, no colabora contigo, con tus proyectos, en tus sueños, creo que la cosa no va bien.

¿Lo dices por algo en particular?

Lo digo porque mi familia me ha dado el respaldo absuelto, mis hijitas, siempre conmigo, mi señora siempre al costado mío. Y también ese grupo amical para ver qué tan cercano está de ti, y, además, otra experiencia es con aquellas personas que no las conoces, pero que confían en ti, eso es importante. Todo eso lo hemos recibido con mucho afecto, Siempre reconociendo ese apoyo ese cariño. Pero lo que también te lleva a reflexionar es que tan engañada está la gente de los partidos políticos y que no le dan el valor que corresponde al voto reflexivo, esto te deja varias reflexiones.

¿Consideras que la gente no es todavía del todo consciente del poder que tiene con el voto?

Así es. Mi campaña ha sido diferente, me he dedicado a conversar con las personas. Mira, cuando he salido con la portátil, como se dice, me dicen: doctor no puede usted conversar 5 o 6 minutos con las personas, tiene que ser rápido, por aquí por allá; pero a mí me gustar conversar, expresar, mis desos, mis proyectos y ver cuan equivocada están esas personas. Esto cuesta porque las personas no reaccionan, porque hay partidos que han trastocado los valores, porque aún en el primer escalón de la pirámide está la dádiva y en el último el voto reflexivo. Y cuesta mucho

Usted ha sido regidor provincial, es un abogado con reconocimiento, ha sido decano del Colegio de Abogados, y ahora ¿porque aspira a ser alcalde de Trujillo?

Primero, lo tengo en las venas, mi padre también fue candidato a la alcaldía de Trujillo, crecí en un ambiente político, ese en principio.

¿Sientes que es lo tuyo lo político?

No puede zafarme de ello, no es fácil, es la verdad. Más allá de lo que he dicho: yo voy a participar aquí y tal vez me dé una oportunidad más, depende cuál fuera el resultado. Pero a mi no me gusta estar cansando como otros candidatos que están dos, tres, cuatro cinco veces postulando, no lo haré así. Crecí en el ambiente del derecho y la política y la razón principal y fundamental para mi candidatura es cómo se encuentra la ciudad de Trujillo, la provincia está abandonado, hay anarquía por donde los mires, la ciudad está destrozada, eso me ha motivado a participar en política, más allá del legado de mi padre.

¿Qué rasgo distintivo tendría tu gestión de llegar a ser elegido alcalde de Trujillo?

Primero, me gustan mucho las gestiones de puertas abiertas, yo aún soy joven, tengo 42 años, creo que la juventud mas allá de la experiencia es importante. Cuando haces una simbiosis de juventud y experiencia todo va bien. Cuando fui decano del Colegio de Abogados mi vicedecano era una persona mayor e hicimos una gestión con grandes ideas y trajimos modernidad, desarrollo y eso es lo que la municipalidad necesita,

No digo que los que los mayores no lo puedan hacer, pero creo que nosotros estamos creciendo un poco más con la tecnología, y eso se necesita: una comuna digitalizada, para que los ciudadanos pueda tener los actos administrativos en el teléfono y ver el avance de las obras a través de aplicativos. Además, no tenemos procesos judiciales y esa es la mejor carta de presentación. He ejercido algunos cargos y ahora quiero volcar todo lo que he aprendido.

¿Cuál dirías tú que es lo más cuestionable en la gestión anterior?

Mira, voy a dejar de lado todos los ejes, porque si habló de inseguridad porque ahí me pueden decir en educación no se trabajó nada, en transportes nadie metió sus narices, y te diré lo más fundamental porque en la calle a todos nos meten en el mismo saco, esa es la verdad. Lo que pasa es que llegan al cargo y se olvidan de la gente, eso es lo más recurrente, y eso no te enseñan en ningún curso, eso depende de la autoridad que tan abierto es con sus ciudadanos. Esa muralla, esa pared que hay entre el ciudadano y el alcalde lo voy a cambiar. Quiero romper todo eso y que desde el primero de enero de 2013 haya accesibilidad a la municipalidad, porque es la comuna, brindaremos esa comunicación para todos.

¿Qué sería más grave el continuismo de la gestión o que ingrese un denominado loco a la alcaldía?

Los dos, son igualitos, y algo que me olvidé decirte, yo soy partidario de la alternancia. Yo estoy en contra de eso, cuando dicen; mira Nelo, si llegas a ser alcalde, luego postula a gobernador. No, yo estoy en contra de eso, por ello vemos al líder del partido de la T con 15 años como congresista, cuatro de regidor, son 20 años en política y el otro de APP, alcalde de Huanchaco, alcalde de Trujillo y otra vez más alcalde de Trujillo, y eso está mal y la gente no se da cuenta.

Pero tampoco es bueno para Trujillo que venga un señor con muchos procesos judiciales, con una sentencia en contra que se autodenomina como tú lo has dicho. Es increíble como ha usado eso para hacerse famoso, por eso decíamos que la gente no toma consciencia de lo importante de su voto.