El secretario general institucional del Apra, Elías Rodríguez Zavaleta, le restó importancia a las críticas en su contra, pues según él, en medio de esta crisis partidaria, tiene el respaldo de la mayoría.

Sin embargo, el también excongresista aceptó la realidad del partido de la estrella. Refirió que trabajarán en el proceso de reinscripción, y también demandarán el accionar del colegiado del Jurado Nacional de Elecciones por “vulnerar su derecho de participar en este proceso”.





DETALLES

“Nosotros ya desde ahora estamos tomando unas medidas, vamos a llevar nuestro reclamo ante la justicia constitucional, ante los jueces que determinan las acciones de amparo. Ante el Tribunal Constitucional y a organismos internacionales. Sabemos que el resultado de esto no va a variar en el presente, pero sí queremos decirle al Perú que la decisión que ha adoptado este colegiado de la justicia electoral en el país no obedece al derecho que nos correspondía de participar en el proceso”, afirmó.

Rodríguez Zavaleta señala que primó un criterio político sobre lo técnico.

“Nuestra idea es conseguir una sentencia que en la vida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (Jorge Salas) pueda llevarlo bien presente, que su decisión a todas luces ha sido arbitraria”, indicó.





LE RESPONDE

El secretario general del Apra asegura que quienes piden su salida “no representan a nadie”.

“Un sector de gente que poco representa, te soy sincero, no representan en la comunidad a nadie, y en el partido muy poco, y en vez de criticar deberían de estar poniendo el hombro por hacer algo, solo critican. Estos que ahora hablan, su ansia de poder, quítate tú para ponerme yo, es lo que sienten, yo no lo voy a permitir. Mientras sienta el respaldo de la mayoría yo voy a seguir ahí, porque yo no he sido el personero, yo no he sido el candidato. Entonces siento que necesito componer algo y luego voy a demostrar lo que una persona trabajando logra en el corazón del pueblo”, añadió Rodríguez.