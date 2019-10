La obscenidad aprista

Síguenos en Facebook

Esto lo digo con total sinceridad: no deja de sorprenderme la actitud de los apristas frente al remezón de las revelaciones, cada vez más sórdidas, sobre Alan García. No es que pretenda que apaleen su recuerdo o quemen fotos suyas. Pero no veo una sola reacción que dignifique lo que queda de herencia en torno al partido que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre.

Mientras las versiones son cada vez más específicas sobre el papel del expresidente en la gran trama de corrupción de Odebrecht, muchos apristas, desde esta ciudad, prefieren distraerse en otros asuntos. A mí me resulta simplemente obsceno que, cuando la imagen del Apra sigue siendo manchada nacional e internacionalmente, por aquí haya muchos preocupándose de manera especial en cuántos delegados podrá poner para elegirse luego en un proceso interno o para elegir a los amigotes y socios de algún negocio nada santo. Es tan obsceno como ver a jóvenes cuadros de este partido ponerse a terruquear gente y alucinar con los fantasmas del chavismo en las redes sociales. Es ridículo. Es totalmente absurdo. Tu casa se está cayendo, está quedando en escombros, pero a ti solo te preocupa elucubrar chismes sobre los vecinos, alimentar una comidilla patética de barrio.

El excandidato del Apra Luis Carlos Santa María dijo ayer en una entrevista, en este diario, que consideraba a Luis Nava una persona sin moral y sin escrúpulos. En la misma línea he oído a varios apristas, en Lima y en Trujillo. Llaman miserable y traidor al señor Nava. Quizás el señor Nava merezca esos calificativos. Pero no olvidemos que él, como el empresario Miguel Atala, el otro delator, han formado parte del fangoso círculo del expresidente Alan García. Nava, que fue alguna vez a la cárcel por su papel siniestro en la Mutual Panamericana, fue siempre su leal servidor y confidente, desde su primer gobierno. Y por eso lo hizo su secretario en Palacio. La ecuación es sencilla. No hay que ser muy inteligentes.

Y por eso no comprendo la reacción suicida. ¿Tan difícil es extirpar el cáncer que dejó el alanismo? ¿Acaso el Apra no debería estar por encima de todo y de todos?