Debido a la ola de inseguridad que golpea a nuestro país, la actriz e influencer nacional Francisca Aronsson Grande, conocida como “La Pecas”, mediante un comunicado informó que ya no participará de forma presencial en el Festival de Cine de Trujillo, a desarrollarse del 10 al 15 de noviembre.

“Debido a las circunstancias actuales de nuestra coyuntura nacional, se ha generado un complejo escenario que me imposibilita cumplir el desarrollo de mis actividades y responsabilidades con normalidad y seguridad. No podré participar presencialmente del Festival de Cine de Trujillo”, se pronunció.

Modalidad Online

Sin embargo, Aronsson Grande dijo que no se retirará del programa ya establecido en el festival y que sí estará presente, pero de forma virtual. Su participación será del 13 al 14 de este mes en el Taller de Marketing Actoral.

“También estaré presente en un conversatorio virtual, que aparecerá en la programación oficial del festival, para conversar de nuestra industria y nuestro cine”, indicó.

“La Pecas” resaltó que nada puede detener el cine nacional.

“Que esta coyuntura no nos detenga para seguir impulsando nuestro hermoso cine peruano”, puntualizó en su comunicado.