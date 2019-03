La Región solo gasta el 7.0% del presupuesto para reducir vulnerabilidad ante desastres

Síguenos en Facebook

A pesar de que se supo con antelación por informes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que la región La Libertad soportaría una temporada de lluvias, las autoridades del Gobierno Regional de La Libertad no han podido invertir el presupuesto asignado para el rubro: Reducción de Vulnerabilidad y Antención de Desastres.

De acuerdo a la página de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revisada ayer, se ha podido verificar que para este rubro el Gobierno Regional de La Libertad tuvo un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 2’090,124; pero después se incrementó en el Presupuesto Inicial Modificado a S/ 14’011,909.

No obstante, a pocos días de cumplir tres meses de gestión, solo se ha gastado S/ 978,293, lo que significa el 7.0% del dinero asignado.

“DEBE SER INMEDIATO”

Sobre este punto, la exvicegobernadora regional de La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, explicó que en el rubro “Reducción de vulnerabilidades” se requiere la ejecución inmediata de los recursos debido a la emergencia y a las lluvias intensas.

“Hay rubros de capacitación a la población y contratación de especialistas que no se ejecutan. Los asesores, gerentes y autoridades aún no la tienen clara”, agregó.

SIN SENTIDO

Sánchez dijo que no hay excusa para no gastar este dinero, pues pasada la emergencia no tiene ningún sentido capacitar a la población en desastres.

“Ponerse a construir defensas ribereñas, por ejemplo, en el río Chicama, sería extemporánea”, sentenció.

Correo trató de tener la versión del gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, pero no obtuvimos respuesta.

Cabe indicar que el último miércoles se registró una fuerte lluvia en Trujillo y dejó anegadas varias calles de la ciudad y destruyó los techos de varias familias en el distrito El Porvenir y La Esperanza.