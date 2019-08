La solución integral de las quebradas se verá en el 2020

Síguenos en Facebook

Cinco meses han transcurrido desde que el vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, asumió la dirección de la Reconstrucción con Cambios del Gobierno Regional La Libertad. Él, por segunda vez, se presentó ante los consejeros regionales, en la última sesión ordinaria realizada ayer por la mañana.

La autoridad respondió más de siete preguntas, y escuchó varias críticas vinculadas al retraso en la ejecución de las obras, pues los consejeros llevaron el reclamo de los pobladores afectados por los desastres originados en marzo de 2017 por el fenómeno “El Niño”. Y es que han transcurrido más de dos años y para los consejeros no hay muestras de la reconstrucción con cambios.

PRESUPUESTO

En cuestiones de cifras, el vicegobernador regional afirmó que en lo que resta del año tienen presupuestado ejecutar 180 millones de soles, en vías departamentales, urbanas, vecinales, reconstrucción parcial y total de centros educativos, en las riberas de los ríos de Virú y Moche, así como en quebradas.

Lo cierto es que en común, la mayoría de obras recién iniciarán en sus estudios para su próxima ejecución.

“Hemos avanzado, este año por ejemplo no teníamos ni términos de referencia ni expedientes técnicos de obras emblemáticas de la sierra de la región, no teníamos diagnósticos de los colegios, no teníamos términos de referencia y recursos para expedientes de 15 carreteras, y tampoco teníamos los concursos de las dos quebradas (El León y San Carlos), y los tenemos”, indicó Cadenillas.

QUEBRADAS

Como se sabe, la ejecución de la solución definitiva de la quebrada “San Ildefonso” ya no estará a cargo del gobierno regional, sino del gobierno central, que dispuso como unidad ejecutora al Ministerio de Agricultura. En ese sentido, durante los último días se determinó que la expropiación de 35 hectáreas de tierras podría trabar el millonario proyecto, pero la Región ha puesto toda su atención en las otras dos quebradas activadas el pasado 15 de marzo de 2017.

EL LEÓN

En la quebrada “El León”, ubicada en el distrito de Huanchaco, se ha dispuesto la transferencia de 2’917,622.36 de soles para llevar a cabo su solución integral, pero no significa que la obra se ejecutara en los próximos días o antes de diciembre. Ever Cadenillas fue claro y ante los consejeros regionales aseguró que el 3 de setiembre se dará la buena pro para la ejecución de los estudios definitivos o perfiles. Para ello, la convocatoria es a nivel nacional y se cursaron cartas a las embajadas para promover la participación de empresas internacionales.

SAN CARLOS

La quebrada “San Carlos”, ubicada en el distrito de Laredo, también ya tiene fecha para la entrega de la buena pro. Será el próximo 10 de setiembre, pero el 26 agosto se iniciará el proceso de convocatoria. También se busca una solución integral, para ello se transfirió 5’432,623.54 soles.

Pero el director de la Reconstrucción con Cambios en La Libertad, Ever Cadenillas, sinceró las fechas en relación a la ejecución de las obras en ambas quebradas.

“Yo creo que las quebradas con expediente técnico las debemos de tener al finalizar abril del próximo año, y a partir de allí ya podemos hablar de un proceso de ejecución con expediente técnico y obra, que eso debe salir con un concurso - oferta en el ámbito nacional o internacional”, añadió.

SIN AVANCES

El consejero apepista de la provincia de Otuzco, Gonzalo Rodríguez, aseguró que todo está como en el 2017, es decir sin obras.

“Me llama la atención que a agosto del 2019 recién se esté ejecutando la obras que se priorizaron hace dos años, acabamos de escuchar (al vicegobernador) que a partir del mes de abril se ha empezado a trabajar, y en los años 2017 y 2018, entonces qué se hizo”, aseguró.

El representante de Pacasmayo en el consejo, Edwin Castellanos, por su parte, dijo que el gobierno regional no se debería concentrar en obras como vías y pistas.

“Actualmente, en lo que corresponde a temas de ejecución de lo que es reconstrucción con cambios estamos bastante bajos. Yo creo que es necesario ver la posibilidad de que se proponga al gobernador el tema de seguir pasando las unidades ejecutoras a los gobiernos locales, y que el gobierno regional ejecute proyectos de más de 10 millones de soles”, señaló.

En tanto, el consejero aprista, Juan Díaz Sánchez, apoyó la solicitud de Edwin Castellanos.

“Llama la atención que el monto global de todo el dinero que en el Estado está dando y que se piensa invertir este año no es un porcentaje que nos haga saltar de orgullo”, añadió.

INTERVENCIONES

En total serán ocho colegios intervenidos, cinco vías urbanas, cinco vías vecinales, y tres vías departamentales, así como una solución integral en el río Virú.

El vicegobernador evitó responder por el retraso y señaló que este se dio sobre todo en la gestión del ex gobernador regional, Luis Valdez Farías. Auguró que a diciembre del 2020 tendrán que tener un 80% de obras ejecutadas en el marco de la Reconstrucción con Cambios.

“Yo diría que a diciembre del 2020 debemos tener ejecutado un promedio del 80% de la totalidad de obras y lo que se quede, no será por un tema de no sacarlo en concurso, sino por un tema de inversión en obra que se va contando con respecto a lo que se esté gastando”, indicó.