Leao Butrón: "Mi decisión es seguir un año más y terminar" (VIDEO)

El portero de Alianza Lima, Leao Butrón, estuvo en la ciudad de Trujillo e inauguró la "Escuela de Arqueros" en Alianza Libertad.

"La idea es dedicarme específicamente a los porteros acá (en Trujillo), visitarlo una vez al mes y hemos comenzado los sábado y domingos y en verano se cambiará eso. Y hacer lo que más me gusta, que es trabajar con los arqueros", indicó.

SU FUTURO

El portero de Alianza Lima también se refirió al triunfo cosechado ante Sport Huancayo por 3 a 1 y que les deja con la opción de seguir peleando por ganar el Torneo Clausura.

"Ha sido un partido tenso, no ha sido fácil para nada. El público y la responsabilidad que tienes de entregar al público lo que espera y la gente nos ayudó y apoyando hasta el final. Y el partido súper difícil, porque Huancayo es un gran equipo con mucha experiencia y fuimos justos ganadores", indicó.

Leao Butrón también se refirió a sus deseos de jugar una temporada más y luego colgar los guantes en su carrera deportiva.

"Mi decisión es seguir un año más y terminar. Esa es mi decisión, creo que ya es suficiente, esa es mi decisión, pero falta la otra parte, porque no es sola mía, espero que pueda estar un año más y espero que sea en Alianza. Y bueno, pero si jugar una temporada más y cada vez que me tocó me fue bien y eso me anima a quedarme un año más", agregó.

Butrón estuvo junto a Geanmarco Quezada, director de la Escuela Oficial de Alianza Lima-sede Trujillo y presidente del Club Alianza Libertad, en la inauguración de la Escuela de Arqueros.