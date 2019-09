Llempén anuncia que en un mes contratará a nuevo gerente en Educación

Síguenos en Facebook

El gobernador regional, Manuel Llempén, afirmó que en un mes tendrá al reemplazo de Rafael Moya Rondo en la Gerencia Regional de Educación. Para ello, volvió a asegurar que está haciendo el trámite correspondiente ante Servir y además está escuchando recomendaciones del Ministerio de Educación.

“Yo creo que este mes de setiembre vamos a tomar para que él (Rafael Moya) me siga ayudando, y si es antes, yo ya le estaré comunicando y sigue trabajando(...) He pedido a Servir que me envíen a un funcionario”, dijo.

Respecto a las recomendaciones de los consejeros regionales, que le pidieron contratar a un profesional de la región La Libertad, Llempén Coronel afirmó que la decisión únicamente le corresponde a él, y dijo no temer a críticas por esta posición que asumió.

“Pero felizmente acá el gobernador, el que tiene la parte ejecutiva, el que decide quiénes son los cargos de confianza, ese soy yo y yo lo determino”, señaló.

En tanto, desde el Colegio de Profesores, el decano, Luis Ramírez, afirmó que presentaron una terna.

Rafael Moya recibió una propuesta laboral de la Universidad César Vallejo (UCV).