Llempén dice estar listo para exponer ante consejeros

Aumenta la tensión por el caso Odebrecht y su relación con Chavimochic. Mientras las autoridades en La Libertad buscan destrabar la obra, en Brasil, el exdirectivo de la compañía, Jorge Barata, responderá ante los fiscales del equipo Lava Jato por los pagos ocultos en el proyecto de irrigación revelados hace semanas.

REGIÓN

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, indicó que este año no será posible reiniciar las obras del proyecto Chavimochic, pese a que en la quincena de este mes se reanudarán las negociaciones para destrabar el proyecto.

Refirió que esto se debe a que la empresa supervisora Consorcio Cesel-Tractebel S.A.C. exigió una indemnización por más de 3 millones de dólares.

PRESENTACIÓN

La autoridad regional manifestó estar preparada para presentarse mañana ante el pleno del Consejo Regional para exponer sobre las negociaciones para firmar la adenda con Odebrecht.

Ante la polémica creada al rededor de su presentación, sobre si la sesión deberá ser pública o privada, Llempén dijo que “lo que ellos indiquen, así será”.

Debido a que aún no se reiniciará el proyecto, Llempén refirió que se ha reunido con el presidente de la República, Martín Vizcarra, para que el presupuesto de 240 millones de soles asignado para Chavimochic sea guardado en un fideicomiso, a fin de ser usado al reiniciarse la obra.

EJECUCIÓN

De esta forma -dijo- se busca que no se vea comprometida las cifras de ejecución presupuestal, donde la región La Libertad alcanza el 15,8%, de acuerdo al portal web de Transparencia Económica del Ministerio de Económica y Finanzas (MEF).

“Yo no puedo estas sometiéndome al criterio público por un monto que no puedo ejecutar. Tenemos 240 millones para Chavimochic y solo 120 millones para La Libertad en inversiones. Yo, de los 240, no puedo coger ni un sol para otra obra que no sea Chavimochic, por lo tanto solo deben considerar lo que nosotros tenemos destinados para los proyectos de inversión para La Libertad”, dijo.

SAO PAULO

En paralelo, mientras los consejeros regionales escucharán al gobernador regional, en Brasil (Sao Paulo) los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela y Geovana Morí interrogarán a los exdirectivos de la constructora Odebrecht, Jorge Barata y Ricardo Boleira.

Será una oportunidad para conocer sobre los supuestos pagos ocultos de 2014 bajo los seudónimos Radox y Escorpión,que se habrían realizado en el proyecto especial Chavimochic, como lo revelara IDL-Reporteros.

Como parte de la gestión aprista, que estuvo en el gobierno regional de aquel entonces, respondió la exvicepresidenta regional Monica Sánchez.

“Lo más importantes en estos casos, lo que todos los ciudadanos buscamos y queremos es que se lleve a cabo una investigación. La reacción es que estamos plenamente de acuerdo en que se tomen todas las declaraciones que tenga que darse, y que los señores Odebrecht, Barata y todos los que son colaboradores eficaces digan toda la verdad, eso es lo que yo esperaría”, señaló.

EXPECTANTE

Asimismo, los consejeros Greco Quiroz y Roberto Portilla, que pidieron la intervención del procurador regional, Pedro Armas Pasencia, en este caso coincidieron en que sería un gran avance que Barata y Boleira aclaren los presuntos pagos que superan los 447,367 dólares.

“Si se confirma en estas declaraciones que hubo pagos o coimas en la gestión aprista (2014), definitivamente yo voy a votar en contra de que se firme cualquier adenda con Odebrecht”, señaló Quiroz.

En tanto, Portilla añadió que “todo el Péru quiere saber qué sucedió en los megaproyectos que llevó adelante Odebrecht”.