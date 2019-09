Llempén: “Odebrecht culminará presa Palo Redondo”

Síguenos en Facebook

Odebrecht finalmente sí va. El gobernador regional, Manuel Llempén Coronel, afirmó que la culminación de la presa Palo Redondo se daría en dos años y seis meses con la intervención de la constructora brasileña que estuvo involucrada en actos de corrupción.

La primera autoridad, desde la ciudad de Lima, aseguró que la posibilidad de romper todo vínculo con Odebrecht significaría que la obra sea culminada en seis años.

Este fue el principal argumento que utilizó durante su presentación ante la Presidencia del Consejo de Ministros y el Presidente de la República, Martín Vizcarra.

SUSTENTO

“Efectivamente, es la única alternativa en la que nosotros tendríamos culminada la presa Palo Redondo en dos años y medio. Ir por otra alternativa, como la de romper unilateralmente el contrato, nos llevaría mínimo seis años de inicio de obra y eso no podemos esperar, ya tenemos invertido 200 millones de soles. Por unanimidad, el Consejo de Ministros aceptó esta propuesta”, afirmó Llempén.

Asimismo, en entrevista con RPP, el gobernador regional respondió a las declaraciones del viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Jorge Montenegro, quien a través de Correo descartó el último sábado que Odebrecht siga al frente de la culminación de la presa Palo Redondo, en la tercera etapa del Proyecto Chavimochic.

“No podemos seguir trabajando, tratando de buscar mecanismos para mantener este grado de corrupción”, sostuvo el viceministro.

Al respecto, Llempén precisó que su reunión fue con los máximos representantes del Ejecutivo.

“Yo me he reunido con los ministros, con el Consejo de Ministros, la máxima autoridad, ya no pongamos estas consideraciones. Esto fue visto el día miércoles (de la semana pasada), pero no quería anunciarla hasta antes de reunirme con todas las autoridades”, aseguró.

OPINIONES

El congresista liberteño, Luis Yika García, fue uno de los principales críticos sobre la posición que tomó el gobernador, Manuel Llempén, en torno a la permanencia de la constructora Odebrecht.

“Creo que el gobernador sigue insistiendo en algo que no va, le hemos pedido al señor Llempén que haga un corte para ver qué es lo que dejó el señor Luis Valdez (exgobernador) en su oportunidad”, dijo.

En tanto, el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, respaldó al gobernador regional y manifestó que la constructora deberá culminar la presa Palo Redondo y luego abandonar La Libertad.

“Nos preocupa estas contradicciones, el viceministro dijo que no, ahora el gobernador dijo que sí. Yo creo que si es así, es la mejor decisión que han tomado; el porcentaje que falta es poco y ya se ha invertido gran cantidad de dinero. El compromiso es que Odebrecht se vaya después de que culmine la presa”, afirmó.

TÉRMINOS

El destrabe de la presa Palo Redondo se podría conocer oficialmente en los próximos días, pues según el gobernador, ayer entregó la adenda con los términos “Odebrecht ejecuta la presa Palo Redondo y luego se va”.

“La gran decisión se dio. La semana pasada me reuní con el Contralor General de la República (Nelson shack), quien ha manifestado su deseo de hacer un control concurrente, pero que en el término de una semana y apenas les llegue la adenda, ellos me van a sacar su respuesta. Él convocó a todo un equipo para que entiendan que estamos preocupados por la reactivación económica (...) Hoy (ayer) estoy yendo a presentar la adenda y comienza a hacer la evaluación para su conformidad debida. Esto lo haré llegar al Ministerio de Economía y Finanzas, pero ya todo está coordinado”, señaló.

Sin embargo, el consejero regional de Alianza Para el Progreso, Greco Quiroz, afirmó que no apoyará lo propuesto por el gobernador.

“Discrepo rotundamente y no estoy de acuerdo en que a una empresa corrupta como Odebrecht se le vuelva a abrir las puertas de la región y se le pague con el dinero de todos los liberteños (...) Pero me queda una duda, hasta ahora lo único que hemos escuchado del Ejecutivo es que está en contra, entonces mientras no escuche al Presidente Martín Vizcarra seguiré en la misma posición y no creeré lo que dijo el gobernador”, afirmó

OBRAS

Manuel Llempén además aseguró que la Presidencia del Consejo de Ministros también aprobó un paquete de obras valorizadas en 2,200 millones de soles, considerando la construcción de hospitales estratégicos y la solución integral de las quebradas, San Ildefonso, El León y San Carlos.

“Las tres quebradas de Trujillo se deben hacer bajo la modalidad convenio Estado a Estado y de manera integral. Con esto se realizarán lo más pronto posible, encargando al país ganador desde el diseño hasta la ejecución”, destacó.

También, bajo la misma modalidad del convenio Estado a Estado se ejecutarían los 6 establecimientos estratégicos que la región necesita.

Estos son el nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo, el Instituto Materno Neonatal, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, así como el Hospital Santa Isabel de El Porvenir, el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco y el Hospital Provincial de Virú.

“Ya me reuní la semana pasada con la ministra de Salud y los hospitales mencionados ya quedaron definidos para iniciar. Quiero que esto lo tomemos de la mejor manera”, sostuvo Manuel Llempén.

Las oportunidades de realizar proyectos mediante convenio Estado a Estado, según el gobernador, permite mayor aprovechamiento de los recursos, mayor eficiencia en el avance hasta la entrega del proyecto, la intervención de los proyectos en varios frentes, aprovechamiento de los terrenos afectados y desarrollo integral con ordenamiento territorial.

Al respecto el vicegobernador regional, Ever Cadenillas, refirió que el dinero será ejecutado en los plazos correspondientes y con la oportuna intervención de la Contraloría General de la República.

Mientras tanto, el alcalde del distrito El Porvenir, Víctor Rebaza, señaló que “lo que se necesita es la intervención inmediata a la quebrada San Ildefonso, pues ya se van a cumplir tres años y hasta el momento se avanzó muy poco. Ojalá se dé”.