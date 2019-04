Llempén pedirá un equipo técnico solo para la región

Síguenos en Facebook

Las nuevas disposiciones en el proceso de la Reconstrucción con Cambios al parecer no han sido bien recibidas por algunas autoridades en la región. Es el caso del gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, quien calificó como “unilateral” la decisión del director ejecutivo de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Nelson Chui Mejía, al crear macrorregiones para avanzar con los proyectos.

Explica. De acuerdo a las declaraciones dadas a Radio Programas del Perú (RPP), la autoridad regional indicó que más que tener una gerencia macrorregional, se necesita un equipo técnico capaz en cada una de las regiones, dedicada única y exclusivamente a elaborar los expedientes técnicos para ejecutar luego los proyectos en La Libertad y de la misma forma debe ocurrir en otras regiones como Lambayeque y Cajamarca.

REUNIÓN

Llempén refirió que dicha propuesta se la hará conocer al presidente de la República, Martín Vizcarra, y al director de ARCC, Nelson Chui, y tendrá que definirse esta semana. Por tal motivo el gobernador se encuentra en la ciudad de Lima para definir el tema y otros respecto a la región.

“La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tiene todo un equipo de profesionales en Lima que evalúa todo los proyectos del norte, no les alcanza para que puedan cumplir adecuadamente. Lo que yo he pedido es que La Libertad tenga un equipo de Reconstrucción con Cambios que se dedique única y exclusivamente a todos nuestros proyectos”, dijo.

VISITA

Cabe indicar que el último sábado, Nelson Chui anunció en Trujillo la creación de gerencias macrorregionales a las que se les implementará con logística y personal especializado, las mismas que sostendrán reuniones semanales con las autoridades locales con el objetivo de darle velocidad a los procesos y, por ende, a la ejecución de obras.

“Hay que darle velocidad a las inversiones. Hasta ahora las inversiones no han corrido y no han ido a la par con el tiempo transcurrido (2 años). El avance no es significativo y la población percibe que no se ha hecho lo necesario. Entonces tenemos que agilizar los procesos, y si hay que mejorar las normas, lo haremos”, manifestó Chui en su momento.

Expedientes. En tanto, Manuel Llempén saludó que en la reunión con Chui se haya logrado dar luz verde a los fondos para elaborar los expedientes técnicos para las carreteras al interior de la región.

Precisó que en los próximos días llegará a la región un equipo técnico de la Reconstrucción desde la ciudad de Lima, para trabajar coordinadamente con los técnicos del gobierno regional, a fin de evaluar aquí los expedientes técnicos de los proyectos que faltan y evitar observaciones.

PROYECTOS

Llempén explicó que hay dos paquetes de expedientes, uno que agrupa a los expedientes avanzados, que necesitan ser culminados, y el otro de expedientes que “estamos preparando desde enero, como los relacionados a las tres quebradas” que inundaron la ciudad en marzo del 2017 por las fuertes lluvias.

Es decir, no todos los expedientes técnicos de los proyectos de la reconstrucción están en elaboración. Para hacerlos se requieren de fondos y la participación de profesionales externos, comentó.

Respalda. Respalda. El vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas, dijo que la propuesta de Chui es que los técnicos de Lima revisen los proyectos de La Libertad, Áncash y Lambayeque, pero para él lo ideal es que se nombren equipos técnicos propios.

“La Libertad debería tener un equipo técnico (…) A eso se refería Manuel Llempén. Si nosotros queremos avanzar, cada región debe tener su equipo para resolver sus problemas”, sostuvo.

De seguir en pie la propuesta de Chui, de tener un equipo técnico para revisar los proyectos de las macrorregiones, este operaría en la ciudad de Trujillo.

“Toda ayuda para poder resolver el proceso de la reconstrucción es necesaria. Nosotros en este momento no nos vamos a poner a enviar documentos de rechazo, lo que tenemos que hacer es sobre la base de trabajar en conjunto”, explicó.

TRANSFERENCIA

Cadenillas recordó que en lo que va de los 3 meses de gestión, se han cambiado las unidades ejecutoras de 32 proyectos, entre pistas, veredas y carreteras vecinales por 292 millones de soles. Esto con el objetivo de que las municipalidades se hagan cargo de los perfiles y expedientes técnicos y se avance en la reconstrucción.

RESULTADOS

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Hermes Escalante, indicó que la población, tanto en la región como en otras de la zona norte, percibe que no se ha avanzado significativamente en la reconstrucción.

Sobre la propuesta de las macrorregiones, la consideró “interesante”, sobre todo para acelerar el proceso.

“Nosotros esperamos con esta propuesta que están haciendo se agilice un poco más el proceso. Entendemos que no hay expedientes técnicos y creo que ese es el ‘talón de Aquiles’ y dificulta el tema de la Reconstrucción”, dijo.

Escalante aclaró que ellos han venido advirtiendo la falta de profesionales especializados en la región para la elaboración de expedientes técnicos.

Se espera, mientras tanto, los resultados de las reuniones que tendrá el gobernador Manuel Llempén en la ciudad de Lima con el presidente de la República, Martín Vizcarra.