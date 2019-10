Llempén: "Pido al decano de los ingenieros que si su opinión no es técnica se abstenga de emitirla"

Al gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, no le gustaron para nada las declaraciones emitidas en la víspera por el decano del Colegio de Ingenieros, German Sagastegui, quien se mostró en contra de que sea la empresa Odebrecht la que siga al frente de las obras de la III Etapa de Chavimochic.

"Han pasado tres años de la paralización de la presa Palo Redondo y de algunas fracasadas adendas y el gobierno regional de La Libertad insiste en proponer ante el Gobierno Central a la concesionaria Odebrecht para que complete el 30 % de obra que falta, lo que está causando serio atraso en el desarrollo del Proyecto Chavimochic y pérdidas económicas", manifestó el decano del Colegio de Ingenieros, German Sagastegui.

Sin embargo, ayer Manuel Llempén dijo estar "sorprendido" por las declaraciones de Sagastegui, toda vez que durante todo este último tiempo estuvo de acuerdo con la posición del gobierno regional con que sea la empresa Odebrecht la que termine la construcción de la presa Palo Redondo.

"Incluso dice que yo miento. No creo que lo estén manejando, pero creo que si voy a exigir un mejor comportamiento al decano. Le pido que me diga en qué miento y le pido que si su opinión no es técnica se abstenga de hacerla", agregó.

Llempén señaló que se le hace difícil de creer que Sagastegui ofreció estas declaraciones para ganar un foco de interés, toda vez que las elecciones congresales están cerca.

Cabe recordar que en conferencia de prensa, el último martes, el Colegio de Ingenieros de La Libertad rechaza que la empresa brasileña Odebrecht pueda tener posibilidades de seguir al frente de la construcción de la presa Palo Redondo, tal como lo plantea el gobierno regional de la Libertad.