Llempén tendrá que respetar la norma y cambiar a funcionarios

A cumplir la norma. El gerente de la Contraloría en La Libertad, Ronny Rubina Meza, fue claro al manifestar que no se puede ir en contra de la normativa, por lo que el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, no puede insistir en la permanecía de los 67 funcionarios que no cumplen con el perfil.

PERFILES

Esto pese a las intenciones de la autoridad regional de evitar que algunos de sus hombres de confianza abandonen el cargo, pese a no cumplir con el Manual de Organización y Funciones (MOF).

“En realidad, nosotros no tenemos esa facultad de reconsiderar. La Contraloría lo único que hace es verificar si se cumple o no la normativa en todas las entidades públicas”, dijo Rubina.

El titular de la Contraloría en la región indicó que el motivo del operativo que se realizó a nivel nacional y en La Libertad se debió a la serie de denuncias en torno a funcionarios que no cumplían con los perfiles correspondientes para ocupar sus cargos.

Acciones. Rubina precisó que la Contraloría ha comunicado a los titulares de las 15 entidades públicas, dentro de las cuales se encuentra la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Gobierno Regional de La Libertad, para que tomen las acciones correspondientes.

Aclaró además que ellos solo son un órgano de control, por lo tanto no tienen las facultades para permitir o no a una entidad algunas disposiciones, por lo tanto lo único que le quedaría a Llempén es acatar la normativa dispuesta.

De lo contrario, podrían proceder a una auditoría u otros procesos sancionadores en contra la Región. El gobernador tiene un plazo de 10 días hábiles para informar las acciones que se han tomado.

RESPONDE

Ante ello, el gerente general de la Región, Eduardo Azabache, en comunicación con Correo, manifestó que han presentado dentro de los plazos (último martes) el plan de acción, donde señalan las medidas a tomar.

La presentación del plan se ha hecho ante el Órgano de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional de La Libertad, el cual consiste en reevaluar algunos casos en los que, debido a una falta de actualización de legajos (información personal de cada trabajador), consideran que no se ha evaluado adecuadamente los puestos.

Asimismo, precisó que están implementado “perfiles individuales de puestos”, en aquellos casos donde consideran que los perfiles no corresponden a las necesidades actuales del puesto.

Cabe indicar que en su momento, Azabache indicó que el plan de acción permitirá que estos servidores permanezcan en la gestión. Según explicó el alto funcionario, tras hacer las consultas respectivas en la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y a Servir, les han dado una alternativa para que algunos de los servidores que deberían ser retirados del cargo se queden mientras migran a otro instrumento de gestión.

Evaluación. Manuel Llempén señaló que continúa la evaluación de los perfiles de los 67 funcionarios de confianza observados por la Contraloría.

Agregó que “indudablemente hay algunos empleados públicos que tienen que ser removidos”.

En todo momento, el gobernador ha insistido en pedir una “reconsideración” al ente de control para algunos funcionarios que no tienen el grado universitario requerido para el puesto, pero que sí cuentan con maestrías, doctorados y experiencia para ocupar esos cargos.

Dicha posición le ha generado una serie de criticas de parte de algunos consejeros regionales, quienes piden la salida de los funcionarios.