Lluvias generan alerta en la población y autoridades (FOTOS)

Síguenos en Facebook

A solo un día de cumplirse dos años desde la tragedia que golpeó a Trujillo con la caída de siete huaicos, la madrugada de ayer, la colectividad se vio sorprendida con una lluvia de moderada intensidad que nuevamente perjudicó a las familias que residen en las zonas periféricas de la ciudad.

De acuerdo al reporte hecho por las autoridades provinciales y regionales, los distritos de El Porvenir y La Esperanza han sido las comunas más afectadas por las precipitaciones.

En tal sentido, desde las primeras horas del día, el gobernador regional Manuel Llempén y los representantes de Defensa Civil inspeccionaron la zona, confirmando que se activó la quebrada San Ildefonso. Sin embargo, el agua no discurrió hacia las viviendas situadas a lo largo del cauce debido a la poca acumulación de agua.

LLUVIAS

Las precipitaciones iniciaron pasada la medianoche de ayer, las cuales en cuestión de minutos pasaron de ligera a moderada intensidad en la mayor parte de la provincia de Trujillo.

Según el reporte hecho por la subgerencia de Defensa Civil de la comuna provincial, en la casi todos los distritos llovió entre cuatro a cinco horas, ocasionando inundación en algunas viviendas.

Fueron los distritos de Laredo, El Porvenir y Trujillo los que presentaron la mayor concentración de agua, registrando entre 12 a 8 milímetros de agua por metro cuadrado.

La rápida acumulación de agua no solo perjudicó a las zonas periféricas de Trujillo; en el mismo centro de la ciudad también se originaron grandes pozas de agua, una de ellas en la avenida Jesús de Nazareth, por los exteriores de la ciudad universitaria.

SUPERVISIÓN

Durante las primeras horas del día, el gobernador Manuel Llempén Coronel y su gerente regional de Defensa Nacional, César Campaña Aleman, acudieron hasta el sector de Río Seco para verificar la situación de las familiares que residen a lo largo del cauce de la quebrada San Ildefonso.

Ahí, ambos funcionarios informaron que si bien se produjo la activación de la mencionada quebrada, los daños ocasionados en las casas no eran por escorrentías; sino, por la acumulación de las lluvias.

“Hay una activación más o menos de once o doce milímetros por metro cuadrado, que eso no le permite llegar (el agua) a la ciudad; ya me dicen que a partir de los niveles de veinte para arriba sí eran una amenaza”, explica el gobernador regional.

De igual manera, César Campaña explicó que en un primemomento se temía la activación con mayor intensidad de la quebrada, alerta que horas después se desestimó ante el cese de las lluvias y el reporte de los dos pluviometros instalados en la parte alta y baja de la quebrada.

“En cuanto a la activación de la quebrada de San Ildefonso, esta ha sido ligera, no ha llegado ni siquiera al badén, sino que está más o menos a un kilómetro o un kilómetro doscientos, más hacia la zona del botadero”, señaló.

A fin de evitar que el paso del agua, en caso de continuar las lluvias, pueda perjudicar a las familias, Llempén indicó que se está colocando un muro de contención en la parte baja del distrito El Porvenir.

afectados. Al respecto, el alcalde del distrito El Porvenir, Víctor Rebaza Benites, informó que las lluvias de la madrugada de ayer ocasionaron daños en unas 200 viviendas situadas en seis sectores.

Son los sectores de Túpac Amaru II, Víctor Raúl I, IV, V, Alto Trujillo Barrio 4 y 6 y también en parte de Mampuesto, donde también residen varias personas.

“Si hablamos que en cada casa residen un promedio de cuatro personas, estimamos de unas 800 personas están siendo afectadas por las lluvias intensas”, refirió el burgomaestre.

Rebaza Benites informó, además, que de los 190,500 habitantes de su distrito, el 40% se encuentra en riesgo, en caso de continuar las precipitaciones.

TESTIMONIO

Zonia Mora, vecina que reside en el sector Túpac Amaru II, contó los momentos de angustia que vivió al no poder contener el agua que, lastimosamente, ingresó a todos los ambientes de su casa situada en la Mz. 5, lote 25.

“Desde las once y media empezó a llover; nosotros pensamos que ya iba a pasar, pero todo se ha juntado y toda el agua ha entrado a mi casa, ya no hemos podido controlar el agua ni con los sacos de arena”, contó.

En 2017 también ingresó a su casa, pero no mucho, esta vez pasó a todos los cuartos.

“Nosotros queremos que las autoridades traigan maquinaria para que ya no nos afecte el agua”, expresó.

Por su zona, los vecinos han colocado muros de ladrillos en las entradas de sus casas y levantado escaleras por si vuelven a pasar los huaicos.

MAMPUESTO

Las precipitaciones por cerca de cinco horas generaron que se forme una en el Cementerio Mampuesto, ubicado en el límite entre el distrito de El Porvenir y Florencia de Mora.

Las lluvias también destruyeron algunos nichos en este camposanto. Como se recuerda, en el 2017 las aguas de la quebrada San Ildefonso pasaron en siete ocasiones por el sector Mampuesto y afectó a cientos de familias de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera.

Los vecinos de la zona piden a las autoridades locales y regionales que los apoyen con bolsas de arena para proteger sus viviendas.

MEDIDAS

Entre las primeras acciones preventivas, la mañana de ayer, maquinaria del gobierno regional amplió el cauce de San Ildefonso para que, el caso de seguir las lluvias, el agua continúe su curso natural.

Además, el alcalde de El Porvenir entregó 20,000 sacos de arena a los vecinos y se encauzó el agua en Víctor Raúl Haya de la Torre y Túpac Amaru II.

Mientras que en el barrio 6 B de Alto Trujillo se entregó 500 sacos y herramientas para la protección sus casas.