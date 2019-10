Luis Carlos Santa María: “Nava no tiene escrúpulos y Salaverry es un traidor"

Síguenos en Facebook

El aprista Luis Carlos Santa María, exacandidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), analiza la crisis política por la que atraviesa su partido, no solo por las evidencias que van apareciendo en torno a las investigaciones por el caso Lava Jato, sino también por los conflictos dirigenciales que llevarían al Apra a asistir a un proceso electoral más divididos que nunca.

Santa María ha calificado duramente a Luis Nava, exsecretario presidencial de Alan García y ha arremetido contra el exaprista Daniel Salaverry, quien ha anunciado una posible candidatura a la Presidencia del Perú. A continuación, los detalles de lo que Santa María sostiene.

Han sido reveladoras las imputaciones de Luis Nava, exsecretario de Alan García, expresidente del Perú, sobre la entrega de dinero en loncheras por parte de Jorge Barata. ¿Cuánto daño le hace esto al Apra, teniendo en cuenta que estamos cerca a un nuevo proceso electoral?

Definitivamente toda vinculación de un aprista a un hecho relacionado con la corrupción que incentivó Odebrecht afecta de alguna manera al partido. Lo ideal es que se sepa interpretar que estas vinculaciones son de índole personal y va por apetitos de índole particular de estos malos apristas, y si llegan a ser condenados tiene que ser así, es decir individualmente.

Hay muchos sindicados y no necesariamente los dichos de Jorge Barata o de colaboradores eficaces son ciertos, y si se llega a comprobar algo a esas personas, pues deberán responder personalmente, no como institución. El partido aprista tuvo más de 300 mil inscritos y muchos otros, que tienen ese sentimiento aprista sin ser militantes activos, y ellos no tienen por qué ser perjudicados por la mala conducta de algunos cuantos.

En La Libertad, exdirigentes apristas y otros militantes celebraron una conferencia de prensa y coinciden contigo en el sentido de que aquellos que están siendo involucrados en estos temas deben defenderse solos. Se refirieron en específico a Luis Alva Castro y Luis Nava. ¿Ya no habrá entonces defensa institucional?

Es que por supuesto, en el sentido de que si los partidos son beneficiados como institución por una empresa como Odebrecht, entonces definitivamente el partido se ve comprometido, pero en este caso en ninguna circunstancia ha sido así. Lo que se menciona en el caso del señor Luis Nava ha sido incrementar su fortuna de manera personal, tener negocios paralelos él y su familia, aprovechándose de los cargos públicos que ocupan. El partido aprista no ha sido para nada beneficiado en eso, al contrario nos perjudicamos enormemente con el desprestigios que estamos teniendo. Entonces no tenemos que asumir como institución las responsabilidades de los actos ilícitos que puedan cometer algunos integrantes de nuestra institución.

Es decir, no deberían cargar con esta cruz; pero el tema no es tan fácil.

Pero, por supuesto, las responsabilidades penales son individuales. Pero por más que lo expliquemos de esa manera nos perjudica como institución porque no dejan de ser militantes del partido o han cometido sus actos dentro del gobierno aprista. Eso es lo preocupante para todas las generaciones que aspiramos seguir construyendo país, haciendo cosas por la patria y nos vemos perjudicados por la mala imagen que es generalizada. Muy pocas personas tienen el buen criterio de individualizar, sino que dicen, por lo general, los apristas, y eso nos duele a todos.

Es un estigma que parece que los va a seguir siempre.

Sí, y yo más allá de ser militante de un partido político, soy un ciudadano y estoy asqueado y molesto de todo lo que pasa, porque veo el retroceso como país que estamos teniendo.

Entonces, si mi comportamiento no es es así lógicamente me fastidia, porque no solo lo veo en Apra sino en expresidentes del país, alcaldes de Lima, autoridades regionales y municipales en Trujillo, todas tan cuestionadas por esa misma naturaleza. Alguien que vive la política con el verdadero fin social le molesta enormemente que una institución tan importante para el desarrollo del país, como es la política, se vea comprometida por los malos manejos y malas conductas de algunas personas.

Pero, entonces, a todas estas personas a las que se les está investigando y se les está hallando evidencias o elementos de convicción que podrían probar que sí recibieron dinero, que sí hubo reuniones clandestinas, que sí recibieron loncheras con plata, se les debe denunciar y que un juzgado los condene como debe ser, para que se quede un precedente. ¿Qué opinas?

Por supuesto, pero la Fiscalía y el Poder Judicial cuando sanciones y emitan sentencias deben hacerlo con pruebas y no por dichos. Es fácil mencionar a personas, sobre todo si ya están fallecidas, y sindicarle actos que no han sido comprobados, y esto lo digo sobre todo por el señor Luis Nava, que creo yo es un tipo sin moral, sin escrúpulos, es alguien al que se le ha dado muchas oportunidades sin merecerlas, y ahora, sin ninguna evidencia, quiere desprestigiar a personas que ya están fallecidas. Eso me parece vergonzoso.

Por lo que sostienes puede inferir que al igual que un sector del partido estás convencido de que aún no se puede comprobar ni asegurar que Alan García sí recibió dinero de Odebrecht.

No, porque hasta el momento no hay ninguna prueba de eso. Solo hay dichos de dos personas que están comprometidas y que, buscando beneficios personales de excarcelación, están sindicándolo. Después de ellos no hay ningún hecho concreto.

Pero se está viendo que personajes políticos como Mauricio Mulder, Javier Velasquez Quesquén, Jorge del Castillo, no están defiendo a ultranza a Alan García como sí lo hacían antes. ¿Lo ves así o no?

Bueno, la verdad cada uno tendrá sus motivos, yo no lo he percibido así. Yo sigo viendo que las personas que al menos tenemos formación jurídica y los hombres de leyes están en la misma línea que yo te estoy mencionando, porque simplemente por dichos no se puede buscar una condena. En este caso sería una condena histórica nada más, porque cuando la persona fallece, la persecución penal termina. Pero también hay que mencionar que acá se juegan otros intereses como tratar de disminuir las posibilidades de que un partido político pueda retomar su línea y dejar al Apra fuera de cualquier tipo de contienda.

¿Y qué decir de los conflictos internos, los líos entre la dirigencia, que también impiden que el Apra salga de la crisis en la que se encuentra, como esto se evidenció en el último proceso electoral para elegir delegados?

Desde luego, comentarios de un aprista contra otro, sobre todo en medios de comunicación, afecta sobremanera la imagen que tenemos por parte de la opinión pública. No podemos tapar el sol con un solo dedo, no podemos tapar estos líos internos que nos impide regular nuestra situación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hay muchas cosas que corregir y lo ideal es hacerlo en un proceso democrático.

¿Cómo así?

Yo escuchó muchas voces de fraude y sindican a un compañero y a otro de fraude, pero eso no se soluciona de esa manera, ni llamando a conferencia de prensa. La forma ideal es ganar los procesos internos, ganar democráticamente la legitimidad. Si no tienen pruebas de lo que dicen, preséntense a un proceso democrático y ganen las elecciones y asumir honesta y transparentemente la conducción de un partido. Eso es lo que correcto.

Sí, pero hay dirigentes regionales que no reconocen ni siquiera al Tribunal Electoral Nacional. ¿Cómo postular en esas condiciones?

Solo en este punto, quiero indicar que la dirigencia regional no tiene ninguna facultad para desconocer a un Tribunal Electoral Regional (TRE), ni menos al nacional. Los estatutos lo dicen con claridad. El Tribunal Electoral Nacional (TEN) designa a los integrantes del TRE, no es a través de elecciones abiertas, no es a través de ningún método como ahora lo dicen los miembros del Comité Ejecutivo Regional. Es cierto que la mayoría de integrantes del TRE tiene vinculación con el secretario general del partido, Elías Rodríguez, pero no por eso es ilegal. Eso es correcto, así lo dicen los estatutos. Yo me he enfrentado al proceso electoral interno y he sido elegido, no fue mal. Eso es evidencia de que no importaba que los integrantes del tribunal sean cercanos a cualquier persona. Yo he ganado limpiamente. Los que ahora gritan fraude, debieron participar y no quedar de brazos cruzados y no hacer nada.

¿Qué les pedirías a los “compañeros” para salir de la crisis?

Mira, siempre nos quejamos de la cúpula limeña, que desde Lima quieren mover las cosas; sin embargo, ahora veo con satisfacción que mientras que en Trujillo hay enfrentamientos y conferencias de prensa que convocan todas las semanas en la Casa del Pueblo, en la capital se han sentado en una misma mesa todas las corrientes existentes dentro del partido para buscar las soluciones a los problemas que tenemos. Esperemos que tras el congreso nacional salga una lista de consenso para la dirigencia nacional, de los contrario es poco probable que podamos subsistir en el tiempo.

¿Vas a tentar una candidatura al Congreso en las elecciones del enero de 2020?

Yo he lamentado la decisión del Presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso porque creo es inconstitucional. Jurídicamente creo han hecho una exageración. En ese sentido, yo no comparto eso, pero como soy un militante respeto la decisión política de mi partido de participar en este proceso. Y como yo desconozco lo hecho por Vizcarra, entonces, en acto de protesta creo es mejor no presentarnos en estas elecciones.

¿Qué opina de la posible candidatura del exaprista Daniel Salaverry a la Presidencia de la República?

Bueno, como todo político no puedo negarle a alguien que tiene legítima aspiración de convertirse en autoridad en cualquiera de las instancias, pero en lo personal, como aprista, jamás votaría por una persona que ha traicionado a los intereses de nuestro partido y a las posibilidades que se le dio de desarrollarse en nuestra institución. Y de acuerdo a Víctor Raúl, de las obras que he seguido de él en sus enseñanzas básicas, decía: “Con los traidores nada”.