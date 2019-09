Luis Valdez cuestiona insistir con Odebrecht

Síguenos en Facebook

El exgobernador regional, Luis Valdez Farías, una vez más habló de la gestión que desempeña el también militante de Alianza Para el Progreso, Manuel Llempén, esta vez fue para reiterar que el gobierno regional no debió insistir con que Odebrecht siguiera a cargo de la presa Palo Redondo en el proyecto Chavimochic.

“Esto no depende del gobierno regional, y si el gobierno nacional a dicho que no va Odebrecht, entonces no va, no debe insistir”, afirmó.

De esta manera, la exautoridad dejó claro que el tiempo le dio la razón, pues siempre se mostró en contra de Odebrecht.