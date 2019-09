Luis Yika: “El general Gonzales debe aceptar su error”

Síguenos en Facebook

Las actos delincuenciales que colocan a la región La Libertad como una de las más violentas e inseguras del país, han obligado a que los políticos empiecen a tomar ciertas decisiones.

Un de ellas ha sido la que adoptó el pleno del Consejo Regional cuando aprobó solicitar la declaratoria de emergencia por la inseguridad que se registra, sobre todo en provincias como Trujillo, Chepén y Virú.

La Policía, con un déficit de efectivos y con una logística reducida, se está viendo sobrepasada por el hampa, por eso nadie puede entender cómo es que se permitió que el último lunes un grupo de vándalos, durante un frustrado desalojo, queme siete vehículos policiales, seis de ellos patrulleros.

Luis Yika García, congresista liberteño, tiene una posición con respecto a la solicitud de declaratoria de emergencia y sobre todo con lo que pasó con los vehículos policiales que terminaron reducidos a cenizas. A continuación desarrolla sus ideas.

Hace un par de semanas, el pleno del Consejo Regional aprobó solicitar la declaratoria de emergencia por la ola criminal que registra en Trujillo. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

Mi posición ustedes la saben: es en contra de esta medida. Primero, esta es una iniciativa que está arrastrando desde hace muchos años el alcalde Daniel Marcelo, quien busca que el Ejército apoye a la Policía Nacional y eso no parece acertado, tampoco una declaratoria de emergencia.

Cuando se realizó la audiencia pública en la municipalidad de Trujillo dije que estaba en desacuerdo con ese tipo de medidas y mi posición sigue siendo la misma. Yo no sé cómo el Consejo Regional ha aprobado solicitar esa medida extraordinaria, porque antes tiene que haber un sustento técnico que respalde esa decisión.

¿Puede sustentar el por qué está en desacuerdo?

Porque se restringen muchos derechos ciudadanos. No sé si los que han aprobado esta solicitud de declaratoria de emergencia lo han hecho bajo presión o con un sustento técnico. Mira, un estado de emergencia significa entre otras cosas, el toque de queda. No sé si alguien ha vivido el toque de queda. Yo particularmente y otros que han vestido el uniforme militar hemos vivido ese toque de queda y significa un problema muy grande.

Los derechos se pierden y aquel que sale a trabajar está limitado, el que estudia igual. Esto no es solución para el problema de la seguridad ciudadana. Las autoridades no entienden que el trabajo debe ser articulado. Con más policías, patrulleros o el Ejército no vamos a eliminar este problema. Además, el jefe de la Policía no ha dicho soy incapaz de enfrentar la delincuencia y por ahí se debe partir. Él tiene que decir necesito apoyo y requiero ayuda de las Fuerzas Armadas.

En la región La Libertad se está convirtiendo en una constante plantear las solicitudes de declaratorias de emergencia. Ocurrió con el tema de la basura, la seguridad ciudadana y hasta en el sector salud. ¿Por qué cree que ocurre esto?

Preguntemos a las autoridades distritales y provinciales qué están haciendo por la inseguridad. No están haciendo absolutamente nada, a pesar de que hay dinero, hay presupuesto en el gobierno regional y municipalidades para dar el primer paso. Yo les pregunto ¿qué han hecho en estos primeros ocho meses de gestión? Pues nada. Las anteriores autoridades ¿qué han hecho? O sea, todo lo ven reclamo, emergencia, emergencia; más presupuesto. Acá lo primero que tiene que hacer es rendir cuentas al pueblo de qué están haciendo.

En la Región devolvieron dinero que debió ser invertido en el sector salud.

Eso, por ejemplo. Esas muertes de los bebés prematuros es responsabilidad del gobierno regional. El año 2017 y 2018 devolvieron dinero. Solo el 22% de su presupuesto fue invertido y el resto lo devolvieron. Es preocupante la incapacidad de algunas autoridades. Yo siempre le he dicho al gobernador Manuel Llempén haga un corte con la gestión anterior, ¿dónde está ese corte? Esto le le permitirá saber qué es lo que dejó Luis Valdez. Ni bien asumió el cargo tuvo que pronunciarse y decir cómo recibió la región La Libertad en todos los ítems y dar la conformidad si hubo una buena gestión; y si le dejaron algo mal, entonces que lo diga. Si no hace nada de eso, lo que le queda es asumir todo lo que le dejó Valdez.

Congresista, para no desviarnos del tema. La ola delincuencial no solo se está registrando en el alto índice de homicidios, extorsiones y robos, sino también en el tráfico de tierras. El último lunes, siete vehículos policiales fueron quemados en un frustrado desalojo de invasores que habían tomado tierras de Chavimochic, en Nuevo Chao. ¿Por qué cree que ha sucedido eso?

Bueno, primero, el que determina este tipo de sentencia, es decir, el desalojo, es el juez, y pide el apoyo de la Policía Nacional, pero los policías no puede ir ciegos al lanzamiento. Acá tuvieron que aplicar la cuestión de Inteligencia, para conocer cuántos elementos van a resistir el desalojo y aplicar el tema de duplicidad de efectivos y solo así se puede proceder a un desalojo.

¿Entonces eso no se hizo en este caso?

No lo sé, pero hay que entender que si el juez dice mañana desalojamos, no nos vamos a ir a raja tabla. Se tiene que hacer las coordinaciones correspondientes. Hay que precisar en qué momento se va a ejecutar y con qué efectivos. Creo que el general (Oscar Gonzales) ha sido muy buena gente en tratar de cumplir con lo que dice el juez, sin verificar antes información con Inteligencia, eso es importante. Cuando hay un desalojo de por medio, se supone que las condiciones deben presentarse primero con un diálogo, luego una advertencia y después ingresar al lanzamiento, para evitar algún tipo de agresión, heridos y pérdidas de vidas como ha sucedido ese día.

¿De quién es la responsabilidad?

Yo creo que hay responsabilidad de parte de la Policía Nacional. Tendrán que salir a explicar qué es lo que ha pasado. He escuchado comentarios que ha dado el general (Oscar Gonzales) en los que dice “nos han rodeado”, nos “han emboscado”, y eso es algo increíble. El general, jefe de la Policía Nacional, no puede decir eso. No puede decir que no han tenido oportunidad de defenderse y que no han podido hacer nada para evitar que incendien sus vehículos. Debieron ser un poco más cautos en este tema.

¿Hubo un mal trabajo de Inteligencia?

Claro, el trabajo de Inteligencia es muy importante para todo. Es decir, se aplica para este caso de un desalojo como también para luchar contra la delincuencia. Esperemos que haya más trabajo de articulación que es lo más importante. Acá las autoridades deben entender que la inseguridad no se va a acabar de la noche a la mañana, tiene que haber articulación y se tienen que detectar las causas y esa es responsabilidad del Gobierno.

Usted ha sido militar, oficial del Ejército Peruano. Si en un operativo, un grupo de ciudadanos le quema siete vehículos, ¿quien asume esa responsabilidad?

Definitivamente tiene que haber una explicación de por medio y la responsabilidad obviamente tiene que ser asumida. No estamos pidiendo que vuelen cabezas, sino que respondan qué ha pasado y cuál sido su error. O sea, si ha cometido algún tipo de error que lo reconozca y lo acepte. Nadie le va decir absolutamente nada. Puede decir: nos hemos descuidado, hemos abandonado los vehículos, de repente hubo gente infiltrada. No sé. Pero, aún así no hay justificación, pero al menos que reconozca.

Han salido un grupo de de alcaldes a apoyar al general Oscar Gonzales. ¿Qué opina?

Yo no sé por qué salen los alcaldes a defender algo que no tiene ni un tipo de sentido. El alcalde de Chao tiene responsabilidad porque creo hubo un acuerdo de por medio para tener un tema de conciliación con esa gente (invasores), y creo no lo hizo. Y los otros alcaldes que están respaldando son los primeros que en las audiencias pública que realizó la Comisión de Defensa del Congreso y la que hizo Daniel Marcelo reclamaron por la falta de vehículos en la Policía Nacional; y ahora respaldan la pérdida de patrulleros y un bus. No se le entiende a los alcaldes.

Yo creo que el general Oscar Gonzales, entre lo poco que se está haciendo, está trabajando, pero en este caso del desalojo ha fallado y tiene que reconocer el error y rectificarse, porque la población está esperando acciones.

GESTIÓN REGIONAL

A nueve meses de gestión, ¿cómo califica el trabajo de Manuel Llempén?

Insisto, el señor Llempén debe pronunciarse, ser claro y decir qué es lo que ha recibido de la anterior gestión. ¿Qué está inconcluso?, ¿qué falta en reconstrucción? Y de ahí recién podemos ver en qué está avanzando en nuestra región. Yo he denunciado obras en Chilia y Sinsicap que están inconclusas y que son obras del gobierno regional. Estamos hablando de obras abandonadas en la serranía. Ha ido la Contraloría que debe estar haciendo su informe, también han ido funcionarios del gobierno regional, pero no se pronuncian todavía.

Pero el corte que usted insiste en solicitar debió haberse hecho a inicio de año, no ahora. ¿o no es así?

Sí, al comienzo de año, entonces él (Manuel Llempén) debe asumir la responsabilidad de la incapacidad del gobierno anterior y de lo que él está haciendo hoy, que para mí no es absolutamente nada.

Ha sorprendido el gobernador Manuel Llempén con su posición con respecto a las obras de la III Etapa de Chavimochic, pues insiste en que Odebrecht termine la obra cuando el mismo Presidente Martín Vizcarra ha dicho que esa empresa no contrata más en el Perú.

No sé que tanto interés tiene el gobernador para insistir en su idea de que Odebrecht termine la presa Palo Redondo. Mira, todos queremos la continuidad de la obra, pero ya lo ha dicho la misma ministra de Agricultura, esa empresa no va más. No sé porqué insisten tanto. Yo le pido que haga una audiencia pública y explique ahí ante la ciudadanía y técnicos, especialistas en el tema, el porqué Odebrecht debe terminar esa presa. Que diga qué está pasando. Que sustente por qué está en desacuerdo con la posición de la ministra y del mismo Presidente.

CANDIDATURA

¿Qué opina de la posible candidatura a la Presidencia de la República de su colega Daniel Salaverry?

Bueno, hemos visto una serie de pintas a nivel nacional sobre esa candidatura y él mismo lo ha declarado. En ese punto creo que todo el mundo tiene derecho a participar en este tipo de eventos y le deseamos suerte.

¿Usted cree que podría ser un buen aspirante a convertirse en el mandatario?

Tenemos que evaluar ese tipo de cosas porque la campaña presidencial y el tema de la exposición de propuestas todavía no se inicia, y creo que el anuncio que hay que darle a la población es que con tanto problema que ha habido entre el Ejecutivo y Legislativo tenemos que hacer un buen análisis y una buena elección. Creo que debemos analizar los partidos tradicionales y los nuevos en cuanto a sus propuestas y las condiciones que dan, porque hay mucha gente que promete muchas cosas y a las finales no lo realiza. En el caso de Daniel Salaverry hay que escuchar su propuesta. Creo que hay muchos entusiastas en estas precandidaturas por el adelanto de las elecciones, que todavía no se da. Pero, les deseo mucha suerte a todos.