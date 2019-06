Mancomunidad busca hacer grandes obras, pero convoca poco

Síguenos en Facebook

Algunos de los objetivos de los integrantes de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú es unir esfuerzos, integrar a los pueblos y articular para alcanzar objetivos comunes.

Sin embargo, ayer durante el primer Foro Ciudadano Macro Regional del Norte denominado “Mancomunidad con Rostro Social”, que se celebró en Trujillo, se percibió que a esta entidad todavía le falta para convertirse en un ente que convoque a la participación y pueda empezar a ejecutar los grandes proyectos que tiene planeado concretar.

INVITADOS

De acuerdo a lo informado por la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de La Libertad (Codescill), que estuvo a cargo de la organización de esta actividad, el objetivo del foro era formar la agenda de acciones propuestas en las plataformas regionales rumbo a la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (Conades), que se realizará en setiembre en Lima,

Para ello se había invitado a autoridades de la localidad (región La Libertad), congresistas y a los delegados de las ocho regiones: Piura, Tumbes, Amazonas, Loreto, Lambayeque, Cajamarca, San Martín y La Libertad, que conforman la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú.

AUSENCIAS

Empero, la única autoridad política que participó fue el gobernador Manuel Llempén Coronel, quien solo estuvo durante la primera parte del evento, pues luego tuvo que ausentarse porque tenía programada otra actividad.

El congresista de la República Manuel Dammert Ego Aguirre, quien tenía que exponer sobre “Descentralización y Reforma del Estado”, no pudo asistir al foro y envío un video para excusarse.

Los que no aparecieron, al menos durante la primera parte de la cita, fueron los delegados de la regiones Piura y San Martín.

DIVIDIENDO TRABAJOS

El que sí tuvo una participación activa en el evento fue el gerente de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú, Yehude Simon Munaro.

Cuando se le preguntó sobre la ausencia de los otros gobernadores regionales, dijo que la actividad se cruzaba con al menos otros cuatro eventos en la capital, los mismos que tenían que ver con el sector Turismo y otros con Educación. “Se han dividido los trabajos”, agregó.

ANHELOS PLANTEADOS

El gerente de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú expuso el tema: “Perspectivas de la Mancomunidad y Rol de la Sociedad Civil”.

Simon señaló que lo que se busca como primer punto es que la mancomunidad se convierta en una entidad con capacidad de ejecutar obras, que sea productiva y que avance con dos grandes proyectos bandera como son: turismo y reforestación.

GRANDES PROYECTOS

“Lo importante es ver proyectos grandes, o sea los proyectos que van a generar el futuro y desarrollo de cada región que abarca la mancomunidad y que van a hacer crecer a todo el país y dar mucho trabajo. Mira, si no trabajamos proyectos que integren, entonces seguiremos esperanzados a que los próximos 100 años empecemos a entender que solo juntos podemos desarrollarnos”, manifestó.

¿POR QUÉ TURISMO?

Simon sostuvo que el sector Turismo es una industria fundamental para el desarrollo de los pueblos y que debe trabajarse en proyectos en común con las regiones que integran la mancomunidad.

Indicó que para ello se debe ejecutar un trabajo de promoción agresivo desde las embajadas. Además, se le debe de inyectar más presupuesto al sector.

OBRAS

“Para que haya turismo tiene que haber carreteras en buen estado, hospitales que aseguren atención a los turistas. Tenemos que promocionar nuestras riquezas. Hay turismo religioso, arqueológico, de aventura, de playa, ambiental; pero solo se promociona, en toda su dimensión, Machu Picchu, en Cusco; por eso, los turistas lejos de terminar su gira por el Perú visitando al norte, se van a Chile u otro país”, cuestionó.

En cuanto a la reforestación, se mencionó que se busca preservar el recurso hídrico.

Así también, obras para mejorar la transitavilidad, además de megaproyectos como puertos, aeropuertos y hasta un tren interoceánico Perú-Brasil, son las grandes ideas que quiere impulsar la Mancomunidad.

“Tenemos programado un viaje a China, en agosto, y también a Rusia, para ver el tema del tren interoceánico. Hay interés de esos gobiernos en invertir acá”, reveló Simon.

CAPACIDAD

Al preguntarle a Simon sobre las dudas que genera la capacidad de los gobernadores regionales para impulsar ese tipo de megaproyectos, a razón de que varios de ellos han evidenciado un pobre gasto de su presupuesto para proyectos, esto fue lo que respondió:

“Lo que yo digo es que capacidad hay. Pero se tiene que diferenciar con la capacidad de voluntad. O sea, nadie me va a decir que alguien que tiene tantos años en un gobierno o como funcionario público no va a tener capacidad de inversión. Mira, si un gobernador es exitoso, no es porque sea un mago ni un genio, sino porque tiene el apoyo de sus trabajadores y técnicos. Entonces no es por falta de capacidad del gobernador, sino de los colaboradores”, enfatizó.

Agregó que las autoridades son nuevas, recién tienen seis meses en los cargos y que muy poco tiene para criticarles. “Más bien las críticas irían a las autoridades antiguas que han avanzando muy poco”, puntualizó.

EL PEDIDO ESTÁ HECHO

El gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, comentó que en una última actividad celebrada en Piura se le invitó al primer ministro Salvador del Solar para comunicarle que hay una gran necesidad de empezar a ejecutar proyectos macrorregionales desde la mancomunidad.

“Es por ese motivo que nosotros hemos nombrado a Yehude Simon como gerente de la mancomunidad, a fin de que pueda unir las fuerzas. Acá en La Libertad ya hemos dado el ejemplo, pues tenemos el Comité Regional, empresa privada, universidades y la sociedad civil organizada que quieren que esto sea una realidad en esta entidad. La intención es trabajar unidos para la prosperidad de todos”, acotó Manuel Llempén.