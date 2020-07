Manuel Llempén en el Congreso: "Sí, me equivoqué"

El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, respondió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por su gestión frente a la lucha contra el nuevo coronavirus.

Desde que inició su presentación, fue duramente cuestionado por la congresista de la bancada del Frepap, María Retamozo, quien le señaló directamente que "había ocultado la verdad", en relación a la última visita del Presidente Martín Vizcarra a la región La Libertad.

"Quiero reconocer que esta pandemia está destrozando los mejores sistemas de salud en el mundo. Estados Unidos potencia en el mundo, en este momento tiene más de 4 millones de infectados y cerca de 140 mil fallecidos. Esto es una pandemia que ha destrozado todos los sistemas de salud, nadie esperaba la letalidad y rapidez de contagio que tiene esta pandemia. Es verdad, en ese momento tenía una meseta y el nivel de infectados y fallecidos. Reconozco ahora, que no podemos cantar victoria ante esta pandemia. Es por eso, que en este momento estamos haciendo medidas para evitar un posible segundo ola de contagios", indicó.

COVID-19 A PASO LETAL

Llempén Coronel esta vez señaló que la situación en la región está incontenible. Además hizo un mea culpa.

"Cada hora, mínimo tenemos un paciente que fallece, está disminuyendo esas cifras, pero yo no puedo cantar victoria, porque ya aprendí la lección. No es que hayamos hecho una mala gestión, eso fue de una mala percepción que tuve yo y eso es una lección aprendida. Yo manifiesto que sí me equivoque, y quería darle una confianza a la población que esto lo teníamos con un manejo considerable. Aquí se está haciendo un trabajo realmente estamos multiplicando lo que teníamos nosotros. 40 camas en el hospital Regional, 240 ahora, seis veces más hemos crecido, teníamos 9 ventiladores, ahora tenemos 40, hemos crecido más de cuatro veces. En los profesionales, tenemos 2 mil profesionales", dijo.

En la región La Libertad se registran 22,490 casos de coronavirus y 2,071 víctimas mortales a causa de este virus. Además, la provincia de Trujillo es la más golpeada con 14,314 casos y 1,557 decesos.

