Manuel Llempén sobre Odebrecht: "A mí no me interesa si la empresa es o no es corrupta" (VIDEO)

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, señaló que expondrá en el Consejo de Ministros y exigirá que la empresa concesionaria concluya la presa Palo Redondo de la III etapa del Proyecto Chavimochic (Pecht).

"El próximo jueves tendré una reunión y ante el Consejo de Ministros expondré. Lo único que voy a exigir a la concesionaria es que termine la presa Palo Redondo. A mi me interesa más los 250 millones de dólares ya invertidos y los nuevos 40 mil puestos de trabajo para la masa laboral de La Libertad", acotó Llempén.

La autoridad de la Región La Libertad destacó que se espera la culminación de esta presa que beneficiaría para poder cultivar las 30 mil hectáreas que por ahora no se están trabajando.

"Los grandes beneficios que tenemos acá, es que tendríamos agua para poder cultivar las otras 30 mil hectáreas que en este momento no se están trabajando. Solo con 30 mil que se están trabajando, estamos teniendo ingreso de 1300 millones de dólares al año y esto perjudicaría notablemente a la economía de nuestra región, por eso mi interés y exigencia, a mí no me interesa si la empresa es o no es corrupta. Está demostrada que si es corrupta, pero esas personas que hicieron corrupción ya están en la cárcel. Yo tengo que velar por esos próximos 40 mil puestos de trabajos que se darían inmediatamente nosotros tengamos agua, y por la culminación y cuidado del patrimonio de los 250 millones de dólares que nosotros tenemos", indicó.

Manuel Llempén se refirió al tema del pago de la póliza de seguro que dejaría de pagar la concesionaria.

"Yo por ejemplo, si es que nosotros no nos ponemos de acuerdo, yo voy autorizar que seamos nosotros quienes paguemos esa póliza, porque si en el arbitraje nosotros perdemos, ya lo pagamos y si nosotros ganamos, ellos tienen que devolvernos, porque es ellos quienes tienen que pagarlo", dijo.

Para pagar esta póliza de seguro de la III etapa del Proyecto Chavimochic, Llempén dijo que solicitarán el apoyo del Gobierno Central.

"Indudablemente a mi, me tiene que el Gobierno Central apoyar con este pago, porque nosotros no tenemos. Yo no puedo dejar de pagar el seguro, y decir no el contrato dice que debe pagarlo la concesionaria, yo tengo que prever lo mejor para el Estado Peruano", señaló.