Manuel Llempén: “Que el pueblo me juzgue si estoy haciendo mal”

Manuel Llempén, gobernador de la región La Libertad, tiene una posición clara y firme en relación a que la empresa brasileña Odebrecht culmine la construcción de la presa Palo Redondo en la III Etapa de Chavimochic.

En cuanto al proceso de Reconstrucción con Cambios, deslinda competencia y alega que no es el responsable de que las obras no se ejecuten con la celeridad que se esperaba.

Además, advierte a su personal de confianza que si no trabajan a su ritmo es mejor que pongan su cargo a disposición este fin de mes.

En la siguiente entrevista, concedida de forma exclusiva a Correo, la máxima autoridad política ofrece con detalle sus argumentos de las decisiones que ha tomado en estos siete meses de gestión.

Usted ha dicho que las obras de la III Etapa de Chavimochic van con o sin Odebrecht, pero eso ha sido recibido por muchos como un anuncio nada concreto, pues hace dos años y medio están con ese tema y no se resuelve. ¿Cuál es la real situación de este problema?

Primero, la decisión está tomada y Odebrecht no va más en la concesión. Mi preocupación iba en el sentido de que la empresa había solicitado un arbitraje, pero nosotros teníamos una primera parte de la fase constructiva avanzada (presa Palo Redondo) en un 70 %, y en la que ya se había invertido 250 millones de dólares y solo falta una inversión de 100 millones de dólares.

Entonces, lo que queremos es que se reinicie la obra porque esta es la que realmente le da valor a los mil millones de dólares invertidos en la primera y segunda etapa del proyecto Chavimochic. Sin esa presa es simplemente una canalización que hemos hecho del río Santa y en época de sequía ya estamos sufriendo.

Pero, ¿cuál es el acuerdo al que se había llegado con la empresa Odebrecht?

La adenda 2 no iba contemplar absolutamente nada de pagos. El acuerdo con ellos era que eso lo pasábamos al arbitraje para que ahí sea contemplado, es decir, en una cuerda separada. Pero lo más importante era que se iba a reiniciar la obra. Eso era lo urgente.

¿O sea todo estaba listo para firmar esa adenda 2?

Estaba totalmente establecida la adenda 2, en la que no se contempla una compensación económica. Esto se vería en el arbitraje y Odebrecht había aceptado. Pero surgieron dos frenos. Primero, la noticia en la que se advertía que en Chavimochic sí había gente involucrada en casos de corrupción con esa información de “Radox” y “Escorpión”, eso cambió el escenario.

El segundo freno fue que la empresa supervisora (Cesel Tractebel), que estuvo presente durante todo el tiempo que duró las conversaciones con Odebrecht y nunca exigió una indemnización, salga después a pedirla.

¿Lo que dice es que la empresa supervisora no se enteró recientemente del contenido de la adenda 2, sino que lo sabía desde antes?

Sí, ellos sabían que la segunda parte constructiva de la obra, es decir, la construcción del canal Madre ya no se iba a hacer con Odebrecht, porque así lo planteamos desde el inicio, esa fue mi posición.

El señor Alfonso Medrano, representante de la Cámara de Comercio de La Libertad en el Consejo Consultivo de Chavimochic, ha calificado la actitud de Cesel Tractebel como un “chantaje”, una “extorsión”. ¿Usted coincide con él?

Sí, es aprovechamiento de la necesidad que tenemos en la región La Libertad del reinicio de esta obra y han querido colocar condiciones. Mira, en estos días he estado con todo el equipo de la Región trabajando alternativas y han surgido algunas que agradeceré me permitas mantenerlo en reserva hasta poder yo determinar.

¿Por qué la insistencia de que sea Odebrecht la que culmine la primera fase de las obras en Chavimochic?

Si no lo hacen ellos yo tengo que romper el vínculo contractual de manera unilateral. Si hago eso, la norma me dice que debo darle seis meses (días hábiles) a Odebrecht, o sea nueve meses, para que ellos se retiren. Es decir, prácticamente un año no podríamos ingresar a hacer nada allí, porque ellos dirían nos estamos retirando.

Ahora, eso también conlleva a que tenemos que ir a un arbitraje y eso nunca demora menos de tres años; en ese sentido tendríamos todas las consecuencias de esperar 4 años y eso no lo podemos hacer.

¿Qué le diría a esas voces que sostienen que no se puede firmar una adenda con una empresa corrupta?

Aquí lo que nosotros debemos de entender es que, primero, el gobierno regional está exigiendo a Odebrecht que termine solo la parte de la presa Palo Redondo, ellos no van a continuar con la concesión y no se van a beneficiar de la concesión. Un mes después de terminada la presa, ellos tienen que irse, es una exigencia nuestra.

Para nosotros es muy difícil que venga una empresa a terminar ese 30% que falta y que quiera responsabilizarse del 100% que queda de la obra. Lo que quiero decirle a todos los liberteños es que no se preocupen, porque al contrario, en la culminación de la presa ellos ya no tienen utilidades. Ahora, los que reconocieron haber cometido delitos de corrupción, esa gente, ya está presa. Ahora hay nuevas personas al frente.

Pero, entonces, ¿se debe investigar o no los presuntos actos de corrupción en Chavimochic en sus tres etapas?

Yo estoy totalmente de acuerdo en que se investigue, pero que a la vez se reinicie la obra, que nos despojemos de esa idea de que no debemos trabajar con una empresa corrupta. Oye, de eso ya se encarga la justicia, a mí lo que me interesa son los 40 mil nuevos puestos de trabajo, esa disminución que vamos a tener en toda la agroexportación.

¿Esos beneficios de los puestos de trabajo, de la mejor producción y exportación, está sobre una investigación por actos de corrupción a la empresa Odebrecht?

Lo que nosotros no nos damos cuenta es que lo que yo le estoy exigiendo a Odebrecht le va a hacer perder dinero. Una de las cláusulas es que todos los pagos que nosotros hagamos de acuerdo a la avance de obra iba a un fideicomiso para que exclusivamente sea para la presa Palo Redondo, y si había utilidad el Estado iba a recuperar ese dinero. Eso es como si tú tienes un preso que ha cometido un delito lo haces trabajar para que recuperes algo y entres a una etapa de reencuentro con la sociedad.

¿Cuando usted sostiene que la gente debe sacarse de la mente que esto de que no se puede trabajar con una empresa corrupta, se refiere a que los directivos de Odebrecht son otros y no los que cometieron los delitos?

Sí, son otros. Es más, el sistema judicial lo ha declarado a la empresa colaborador eficaz, y ha dicho que puede seguir operando dentro de la legalidad, y yo estoy trabajando dentro de ese marco.

¿Confía usted en los nuevos directivos de Odebrecht con los que están tratando?

Yo solo conozco a los que la matriz ha nombrado para que conversen con nosotros la reactivación de Chavimochic, no tienen más gente. Ellos están atendiendo mi exigencia, yo les estoy pidiendo que estos señores tienen que terminar la presa Palo Redondo y lo hago con la mayor transparencia. Que el pueblo me juzgue si estoy haciendo mal con decidir que Odebrecht termine la presa, pero creo que eso es vital, la presa es corazón de todos los agroexportadores.

¿Está dispuesto a asumir ese juzgamiento?

Sí, y lo asumo plenamente. Y aseguro que dentro de lo que yo estoy caminando no hay ni una pizca de corrupción. De repente se me critica porque estoy conversando con una empresa corrupta, de acuerdo, pero acá mi sistema de justicia me ha dicho, ‘sabes que estos señores son colaboradores eficaces y pueden seguir trabajando y hagan los contratos de la mejor manera’.

RECONSTRUCCIÓN

Cambiando de tema. Gobernador, ¿por qué no se ha avanzado con las obras de la reconstrucción, ni siquiera la rehabilitación de las pistas de Trujillo se ha hecho?

Yo he observado la forma como se ha concebido la reconstrucción, porque no es la más adecuada. Mira, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y nombró un responsable, lo hizo con decreto ley, y cuando es así solo se puede hacer lo que dice allí. Entonces, esta autoridad escogía qué obras tenían que realizarse, encargaba unidad ejecutoras a un ministerio, gobierno regional o local. Ahora, a la región La Libertad en general se le destinó 4,500 millones de soles para obras, lo que quiere decir que deberíamos tener 450 millones para hacer estudios de preinversión, pero ese dinero no nos lo dieron y no había cómo hacer expedientes.

¿O sea nació mal este proceso de reconstrucción?

Pésimo. Entonces, exigí y puse claras las cosas, y ahí recién empezaron a autorizar para que nos den plata. No estaba contemplado, entonces tuvieron que sacar otro decreto supremo para variar esas cosas. ¿Qué más encontré? Trabajos individuales, por ejemplo, en las tres quebradas (San Ildefonso, León y San Carlos) cuando esto debió ser en conjunto.

Pero, San Ildefonso ya lo habían avanzado en la gestión anterior.

Sí, y se iba a hacer obras por impuestos y contemplaba la expropiación de tierras y un canal que iba a pasar por Laredo. ¿Tú crees que Laredo les iba a permitir que pase ese canal por su zona? Por eso es que yo me negué y hasta ahora yo me he mantenido en esa posición, porque donde hay expropiación yo no me voy a meter. Por eso dije está bien, que lo hagan ellos. No es que tuve miedo hacerlo como han dicho.

Está bien todo lo que usted dice, las trabas burocráticas, no se contempló dinero para expedientes, los errores en la creación de la autoridad para la reconstrucción; pero ya han pasado más de dos años y medio del desastre y no se hace nada. ¿Quién es el responsable?

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, únicamente ellos. El Estado los ha creado y ellos le han dado al Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Te das cuenta? Yo no he devuelto la unidad ejecutora de San Ildefonso, ha sido la Reconstrucción.

¿Cree usted que el Minagri está en la capacidad de ejecutar la obra en San Ildefonso?

Yo no he perdido el estusiasmo de que eso se haga en convenio Estado a Estado. Ahora más todavía debido a que ya se salió la empresa que había propuesto hacerlo bajo la modalidad obras por impuestos. Yo estoy esperando setiembre que termine los Panamericanos. Ya hablé con Carlos Neuhaus (presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019), para que sea asesor en la Región y me apoye en este trabajo, porque lo que han hecho en Lima con los Panamericanos es increíble, eso lo podemos replicar acá.

PERSONAL

Ya para terminar. Se ha cuestionado en estos últimos días la presencia de su gerente general Eduardo Azabache, gerentes regionales y hasta asesores suyos participando en actividades políticas partidarias con el señor César Acuña, y se critica porque aparentemente distraen sus labores pensando en una campaña electoral al 2021. ¿Cuál es su opinión?

Sí, la problemática de la región La Libertad exige tiempo completo en nuestras labores y eso, en una reunión, lo he conversado con todos los gerentes. Les he pedido que ellos evalúen su trabajo y que tomen una decisión. Pero todos mis colaboradores, desde el gerente general, no pueden estar haciendo otras actividades. Yo estoy trabajando a veces 20 horas diarias y no voy a permitir que estén desviando su atención, lo cual puede retrasar todos mis planes de trabajo. Les he dicho que si tienen otra decisión me la hagan conocer hasta el 31 de este mes. Yo estoy sacrificando mi salud. Mi familia jamás quiso que yo postule, pero ahora todos me apoyan porque esta es mi pasión. Yo quiero servir a mi región.