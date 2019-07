Manuel Montoya: “Comité Electoral debe asumir su responsabilidad”

Síguenos en Facebook

Manuel Montoya, decano del Colegio de Abogados de La Libertad, se refirió a la anulación y la postergación de las elecciones para elegir al nuevo Consejo Directivo para el periodo 2019-2021 y señaló que toda la responsabilidad recae en el Comité Electoral, que es autónomo.

También se refirió a los logros que cumplió durante su gestión de los años 2017-2019 y que lo ha plasmado en una Memoria Institucional.

¿Cómo se ve afectada la imagen de su Consejo Directivo ante la anulación de las elecciones y luego la postergación?

La gestión debió terminar el 3 de julio de este año, pero por algunos problemas suscitados entre el Comité Electoral en la no realización de las elecciones. En principio, declara la nulidad de una primera elección, bajo unos argumentos de los que podemos estar encontra, pero que finalmente fueron lo que dieron ellos. Esto nos pasó la factura, porque como imagen arrastra, no podemos negarlo, pero hay que separar la paja del trigo. Yo no soy el Comité Electoral, el Consejo Directivo es completamente ajeno, el Comité Electoral es un organismo autónomo. ¿Y que sucedió luego? El 7 de junio era la elección y finalmente se suspende, porque unos miembros titulares y suplentes no querían participar como miembros de mesa, y esto provocó la suspensión. Ahora se realizará el 21 de julio las elecciones.

¿Cuánto afecta al agremiado la suspensión de estas elecciones?

No podemos negar que existe una afectación institucional y económica, pero más allá con un malestar del agremiado, porque muchos se dan un tiempo y programan horarios para llegar a sus centros de votaciones. Pero, vuelvo a resaltar, que hay que separar lo que es el organismo autónomo como es el Comité Electoral y el Consejo Directivo. Por ejemplo el Comité Electoral tomó la postura de no realizar las elecciones a nivel descentralizada y esto causó mucha molestia, porque era una tradición realizar las elecciones a nivel de Huamnachuco, Chepén, San Pedro y Pacasmayo. En esta elección optaron por realizarlo solo en Trujillo. También se comprometieron a ser asesorados por ONPE u otros organismos encargados de llevar un proceso electoral, pero tampoco lo hicieron. Entonces, aquí hay que saber asumir responsabilidades como por ejemplo el Comité Electoral debería serlo.

¿Y está el Comité Electoral asumiendo las responsabilidades?

El Comité Electoral fue ratificado en una asamblea, a través de votos, y nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que se haga. Nosotros estamos en desacuerdo en muchas cosas con el comité, pero este comité hay que separarlo del Consejo Directivo. Ellos son un organismos autónomo y son los únicos responsables del proceso electoral.

Cambiando de tema, ¿cuáles son los logros de su gestión?

Considero que hemos cumplido más del 95 por ciento de lo que nos comprometimos en campaña. Ya terminando la gestión, podemos decir que como Consejo Directivo hemos logrado la consolidación del Centro Arbitraje y el Centro de Conciliación que son mecanismos alternativos de solución de conflictos y que no contaba el Colegio de Abogados de La Libertad. Hemos crecido con el chip de que las controversias arbitrales deben resolverse, esto siempre en la Cámara de Comercio, y que también contaba el Colegio de Ingenieros, pero no el Colegio de Abogados, y eso es un logro importante. También hemos renovado la Biblioteca Institucional, que está ubicado en la Corte Superior de Justicia, cuenta con páginas virtuales e internet, tenemos un sistema de biblioteca abierta. Hemos creado un aplicativo móvil de pagos y que permite al agremiado realizarlo desde cualquier parte del país y el mundo.

¿También crearon el Fondo Editorial?

Esto permite ahora que muchos abogados jóvenes, que son amantes de la escritura, vean en el Colegio de Abogados a una suerte de auspiciador de estas obras e incluso ya hemos publicado una obra jurídica. Este Fondo Editorial es el primero en nuestra historia y unos de los pocos de los Colegios de Abogados en el país. Además incentivamos al agremiado a través de un concurso de obras jurídicas a que participe. Y también auspiciamos la publicación del libro de en homenaje a Ramón Chumán y la Revista Jurídica. Y en los próximos días estaremos sacando un cuarto libro.

¿Que otros proyectos realizó que no estaban dentro de su plan de campaña?

Gestionamos ante el INPE un espacio dentro del penal para que los abogados puedan atender a los agremiados. Frente al penal El Milagro contamos con un ambiente apropiado donde el abogado puede dejar sus pertenencias y así ingresar al establecimiento penitenciario, ya que algunos objetos son prohibidos. Por ejemplo en el Valle Chicama gestionamos un ambiente donde los abogados de ese sector puedan pagar sus cuotas e igual en Natasha. También digitamos las revistas jurídicas. Hemos hecho una gestión de política de puertas abiertas, de servicio al agremiado y de servicio a la comunidad.