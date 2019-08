"Marcas" golpean a empresario y le roban más de S/ 27,000

Síguenos en Facebook

Los "Marcas" vuelven al ataque en Pacasmayo. En esta ocasión, unos delincuentes armados rompieron la luna del vehículo donde viajaba un empresario y tras romperle la boca con la "cacha" de un revólver de fuego le arrebataron los S/ 27.340 soles que llevaba en su bolsillo.

El atraco se registró al promediar las 10:30 de la mañana cuando el agraviado identificado como Francisco estaba en un vehículo y fue interceptado por los hampones. El agraviado relató que rompieron la luna del vehículo, lo golpearon y le quitaron el dinero que llevaba a depositar a una entidad bancaria de Pacasmayo.

El agraviado todo ensangrentado llegó hasta la dependencia policial de Pacasmayo para poner la denuncia. Luego fue trasladado a un nosocomio para que saturen la herida.

"Estaba en el carro, me golpearon y no me acuerdo más. Me golpearon en la boca", indicó.

El caso está en manos de la Policía de Pacasmayo para dar con los delincuentes.