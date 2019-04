Marcelo y su comitiva viajan a Brasil a ver un proyecto declarado inviable

Síguenos en Facebook

Si solo enterarse del viaje a Brasil, con todos los gastos pagados, del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo Jacinto, cuatro regidores y tres funcionarios, para ver la propuesta de una empresa que buscar renovar el servicio de transporte público, ha generado duros cuestionamientos, ¿qué se dirá ahora si este proyecto fue declarado inviable hace tres años?

En efecto, el pasado 20 de diciembre de 2016, Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), durante la gestión del alcalde Elidio Espinoza Quispe, hizo 14 observaciones (legales, económicas, técnicas y operativas) al proyecto denominado “Sistema Metropolitano Integrado de Trujillo-Mi Trujillo”, que presentó el expresidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), Orlando Villanueva Salvatierra.

A pesar de ello, Daniel Marcelo, el gerente general, Edilberto Navarro; del asesor de Despacho de Alcaldía, Fernando Calderón; y de la gerente de Transporte, Jessica Varinia, así como de los regidores oficialistas Noe Antícona, Víctor Robert de la Cruz y los regidores de oposición Wilson Toribio y Luis Bahamonde, vuelan a Brasil el domingo 7.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Puntualmente, el proyecto consiste en la renovación de la flota con el financiamiento externo a través del Banco Nacional de Desarrollo e Social -BNDES y la incorporación de un tipo de recaudo electrónico y un replanteamiento de rutas.

Un modelo similar funciona eficientemente en Brasil; sin embargo, como indicamos líneas arriba, TMT lo declaró inviable. Tres años después, una nueva gestión edil, invitada por Certull, viajará al país de la samba para conocer este modelo de transporte público.

PUNTUALES

La principal observación legal hecha al proyecto “Mi Trujillo” es que proponen un segundo sistema de recaudo electrónico, cuando existe una ordenanza municipal N°046-2014, que señala que debe existir solo un sistema de recaudo.

Este sistema ya fue concesionado a la empresa Recaudo Trujillo, el 15 de abril de 2016. Sin embargo, actualmente está en suspenso por una medida cautelar (Ver nota vinculada).

El TMT también indica que de manera unilaterial “Mi Trujillo” eligió a las empresas que se dedicarían a realizar la operación del transporte en la ciudad, cuando eso solo se puede dar a través de autorizaciones o por concesiones lideradas por la MPT.

RIESGOS

Asimismo, se observa al proyecto “Mi Trujillo” el no haber considerado a la MPT en el proceso de definición de tarifas, lo que provocaría ciertos riesgos.

Por ejemplo, en el caso de las concesiones, es la MPT la que tiene que definir la tarifa técnica en el sistema y no la empresa privada, por lo que el riesgo legal, económico y técnico es grave.

Ahora, en el caso de la autorización, debe ser cada empresa operadora mediante la libre competencia la que defina la tarifa. Pero, en este proyecto, todas las empresas están bajo la misma administración, por lo que existe el riesgo de concertación de precios.

Entre las observaciones técnicas, el TMT señaló que la administración del proyecto “Mi Trujillo” estaría a cargo de la empresa brasileña “Fénix”, toda vez que tendría el 60% de las acciones.

No consideran que legalmente el regulador del sistema de transporte es la MPT. Además, estarían sacando, sin ningún criterio técnico y legal, a los actuales transportistas de Trujillo.

En esa misma línea, se indica que el proyecto de Certull no considera a la MPT en el proceso de definición de rutas , ya que estas son definidas enteramente por la empresa integradora.

También se le observa que el inicio de su operación se daría sin definición de paraderos y, exactamente, el mismo modelo actual de transporte; es decir, las mismas rutas, horarios y frecuencias.

Según el TMT, no comparten esta visión, ya que consideran que el inicio del cambio ya debe contemplar estas mejoras, de lo contrario, independientemente del uso de tecnología o nuevas flotas, el sistema sería el mismo que ahora.

RETOMAN

Con respecto a estas observaciones y la declaración de inviable del planteamiento, Víctor León, asesor técnico del proyecto “Mi Trujillo”, sostuvo que estos cuestionamientos tienen un tenor más político que técnico.

“Y es un contenido político que refleja que se conoce muy poco de la gestión municipal. Si ustedes pueden revisar los términos y la estructura operacional financiera hablan de otro espacio, otra realidad, y no de Trujillo, porque evidentemente la persona que ha escrito esas observaciones desconoce el reglamento del transporte emitida por la misma municipalidad”, manifestó.

León explicó que la propuesta nace desde el sector privado y, como tal, no le corresponde a la municipalidad realizar observaciones, salvo que se interfiera en el parte administrativa. Desde su punto de vista, esto no ocurre, por lo que el proyecto inicial no ha sido modificado.

“Nosotros no podemos proponer temas como los paraderos, las rutas, semáforos; eso es responsabilidad de la municipalidad, y para ello se ha contratado una serie de consultorías”, agregó.

VELOZ

León precisó que el proyecto consta de 1,300 páginas y TMT hizo la observaciones en menos de 20 días. “En menos de un mes han pasado por tres áreas, porque hay opinión legal, operaciones y financiera, o sea esto pasó por tres jefaturas en un tiempo récord”, agregó.

Lo que sí evitó precisar Víctor León es cuánto le cuesta a Certull llevar a Daniel Marcelo y a su comitiva de siete personas a Brasil por seis días todo pagado. “Eso no me corresponde informar a mí, pero quiero informar que existe un hermanamiento entre la empresa de transporte Fénix de Brasil y Certull de Trujillo. Cuando vamos para allá nos acogen y nos movilizan, igual ocurre cuando ellos vienen”, detalló.

SE TRABAJA MAL

Francisco Huertas, exgerente del TMT en la gestión de Elidio Espinoza, pero que renunció por discrepancias con la gestión, volvió a cuestionar la forma de proceder en el afán de lograr la modernización del transporte.

“Mira, yo he sido muy crítico de la manera como se trabaja el sistema de recaudo, porque recuerden el 2013 se declara de interés el recaudo y el 2014 se declara de interés el Sistema Integrado de Transporte de Trujillo (SITT). Eso es, como decir, primero te declaro de interés el brazo y luego, el otro año, todo el cuerpo. No se trabaja de manera normal, todo está muy forzado”, resaltó.

MÁS DEBATE

Con respecto al proyecto “Mi Trujillo”, dijo que observó el tema de las normativas anticontaminación Euro (emisiones de gases).

“Nos dijeron que lo iban a mejorar, pero la verdad es que no lo he vuelto a ver el proyecto, por lo que considero que debe darse un debate técnico y poner las cosas sobre la mesa, hay que socializar más los proyectos. Sé qué ahora están viajando a Brasil y hay que ver las nuevas propuestas y evaluar. No sé qué habrá cambiado en su propuesta, veremos qué traen y veremos si sirve o no sirve”, opinó.

ES DISTINTO

A pesar de que Víctor León, asesor de Certull, comentó que la propuesta es la misma que se planteó el 2016, la gerente de Transportes de la MPT, Jessica Flores Flores, aseguró ayer que el planteamiento es distinto.

“Claro que es distinto al otro. El otro se declaró inviable y por eso se disolvió el contrato (Sic)”, indicó la funcionaria.

Cuando le dijimos que los representantes de Certull habían aclarado que el proyecto era el mismo, la servidora respondió: “Por favor, me puedes dar una horita que voy a entrar a una reunión, luego te llamo para hablar más ampliamente sobre el tema”. Obviamente esa llamada no la hizo.

Jessica Flores es una de las funcionarias que viaja a Brasil.