Mariateguistas disputan sus olimipadas en La Rinconada

Síguenos en Facebook y YouTube

Este domingo se disputará las IX Olimpiada Mariateguista en el Complejo Recreacional La Rinconada de Trujillo.

Paralelo al fulbito y vóley mixto, se estará disputando el tiro al sapo, disciplina recreativa que otorga los primeros 10 puntos olímpicos al ganador.

Carlos Cava Castillo, presidente de la Asociación de Exalumnos Mariateguistas (AEAM), señalo que se estará premiando con medallas a los participantes que ocupen los tres primeros puestos en la disciplina de tiro al sapo.

La prestigiosa olimpiada que organizan los exalumnos del emblemático colegio de El Porvenir ha tenido un buen inicio en lo concerniente al fulbito y vóley, el nivel deportivo continúa en alza y con una mayor participación que en años anteriores. Cada domingo se disputan vibrantes partidos, tal como en la época estudiantil.

ACTIVIDADES

Tiro al sapo el domingo 18 de marzo, natación el domingo 08 de abril, tejos el domingo 15 de abril, billas el viernes 6 y 13 de abril, atletismo el domingo 22 de abril, ajedrez para el viernes 20 y 27 de abril, ciclismo el domingo 6 de mayo, maratón para el domingo 13 de mayo. Además esos mismos domingos se disputa el fulbito, vóley mixto, vóley femenino y básquet.

La programación para este domingo 18 en fulbito en el campo 1: 9:30 a.m. 2014 vs. 2011, 10:25 a.m. 2000 vs. 1999, 11:10 a.m. 1987 vs. 1986, 11:55 a.m. 2001 vs. 2006, 12:40 p.m. 1991 vs. 1995, 2:00 p.m. 1983 vs. 1985 y 2:45 p.m. 1990 vs. 1989.

En el Campo 2: 9:30 a.m. 1993 vs. 1994, 10:25 a.m. 2008 vs. 2013, 11:10 a.m. 1996 vs. 1998, 11:55 a.m. 2007 vs. 2009, 12:40 p.m. 2003 vs. 2005 y 2:00 p.m. 1982 vs. 1981.