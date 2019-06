Más de 5 mil casos de violencia familiar se registran en La Libertad

Síguenos en Facebook

Con la participación de las principales autoridades de la región y congresistas, se desarrolló en la ciudad de Trujillo la IV Sesión Descentralizada Pública y que abordó la problemática de la inseguridad ciudadana que se vive en los distritos de más vulnerables al crimen y violencia en La Libertad.

Esta sesión contó con la presencia Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Además de Manuel Llempén, gobenador regional de La Libertad, Daniel Marcelo, alcalde provincial de Trujillo, y Carlos Morán, ministro del Interior. También los congresistas liberteños Luis Yika, Octavio Salazar y Rosa Bartra.

"Queremos terminar esta sesión mencionando que medidas se van a tomar, así que pido que hagan sus exposiciones puntuales y planteen sus ideas para llegar a acuerdos", indicó Del Castillo.

CIFRAS NEGATIVAS

Mientras que Manuel Llempén, gobernador regional de La Libertad, brindó una exposición de las estadísticas de mayo incidencia delictiva en los primeros cinco meses del 2019.

De acuerdo a la estadísticas del mes de enero a mayo del 2019, Llempén señaló que la incidencia delictiva presenta 5,509 casos de violencia familiar, hurto 2,433 casos, robo 2,084, extorsión 493 casos, violación sexual 251 casos y 68 homicidios.

Además con un 49 por ciento de casos de violencia familiar en la región La Libertad, Trujillo es la más afectada con 1,828 casos y La Esperanza con 813 casos.

Llempén también se refirió que La Libertad al tener más de 2 millones de habitantes, se debería contar con 8 mil policías, pero resaltó que apenas llegan a la cuarta parte: 2 mil agentes.

"Mi propuesta es que autoridades y pueblo en conjunto recuperar la dignidad de las personas. Además compré 22 camionetas para distribuirlos en las rondas campesinas", agregó.

PIDE HECHOS Y NO PALABRAS

El alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, señaló que está cansado de audiencias y ofrecimientos.

"Estamos cansado de audiencias, ofrecen todo y nada. Dijeron que Trujillo iba a ser un piloto en seguridad ciudadana y nada. Me hubiera gustado que no solo venga el ministro del Interior, pues deben intervenir varios ministerios. Quisiéramos escuchar al ministro de justicia. El penal El Milagro se construyó para 1200 internos y ahora hay 6000. La extorsiones salen de penal y los bloqueadores no funcional", resaltó.

También pidió mayor patrullaje para los distritos de Huanchaco, La Esperanza y El Porvenir, en especial el Centro Poblado Alto Trujillo.

"En estas zonas hay deserción escolar, y esos menores que no van al colegio son captados por bandas y por eso debió estar aquí la ministra de Educación. En Trujillo el 30% de la población no tiene servicios básicos y eso genera violencia, donde está el ministro de Vivienda", señaló.