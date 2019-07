Matos espera la decisión de Llempén para saber si se va o se queda en Chavimochic

Síguenos en Facebook

Resignado. El gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), Carlos Matos Izquierdo, indicó que su permanencia en el cargo solo dependerá de la voluntad del gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén.

“Yo estoy trabajando incansablemente hasta que me digan muchas gracias y punto. No he conversado con el gobernador sobre el particular”, agregó.

LABOR

Mientras tanto, manifestó que se ha cumplido con el trabajo técnico operativo legal para la firma de la adenda y así poder reiniciar los trabajos de la III etapa del proyecto.

“Nosotros ya hemos cumplido con relación al trabajo técnico operativo legal, solo está pendiente la supervisión técnica especializada, pero superado eso; el tema avanzaría”, dijo.

Matos descartó entrar en un juicio político respecto a los temas de corrupción. Dijo que solo está abocado a obligar a la concesionaria a cumplir con un contrato.

INSTITUCIONES

Consideró que es un tema que le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial, donde ya conocen los hechos, los responsables y se les ha iniciado un proceso para determinar sus culpas.

“Yo me he concentrado en el punto de vista técnico y legal para buscar una solución operativa en el reinicio de las obras en el marco de este 30 por ciento que falta, y en función de eso hemos hecho una propuesta que ya está concluida, más allá de eso no nos corresponde pronunciarnos”, sostuvo.

De suscribirse la adenda, el privado tiene hasta 6 meses para reiniciar las operaciones y 2 años para culminar con los trabajos. Asimismo, se tendrá que revisar el contrato de fideicomiso, los recursos hídricos con todos los clientes.

Pero la decisión final dependerá de las altas autoridades regionales y de nivel nacional.