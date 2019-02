Miguel Ángel: "Siempre hay personas que te hacen sentir menos, peor hay que salir adelante" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

"Siempre hay personas que te hacen sentir menos, peor hay que salir adelante", con estas palabras Miguel Ángel Salinas Tantaquispe, de 17 años nos cuenta su historia de superación y éxito, pues pese a sus limitaciones no se rindió y logró el sueño de todo joven de ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo.

El domingo último Miguel acudió a rendir su examen y, aunque nos cuenta no pensó ingresar, recibió la buena noticia de parte de su madre doña Ángela Tantaquispe.

Cuenta que estaba en su cuarto mirando el partido cuando de pronto su madre la sorprendió para darle la buena noticia.

"Yo no lo podía creer pensé que no iba a ingresar y hasta ahora no lo puedo creer".

Finalmente brinda un mensaje a la juventud para que como el también luchen por sus sueños.

"Para conseguir un sueño y una meta no es fácil, tienes que tener iniciativa propia, no lo logré a la primera, pero no me desanimé y con el apoyo de mi familia salí adelante", manifestó.