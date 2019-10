Miguel Rodríguez: "Se pondrá a prueba el arrastre que tiene el candidato al Congreso"

Síguenos en Facebook

La decisión del Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, de disolver el Congreso de la República ha originado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emita una resolución en la que establece el cierre del padrón electoral, con lo cual se inicia el proceso de elecciones parlamentarias fijadas para el 26 de enero del 2020.

Estos nuevos comicios, al igual que todo lo ocurrido en esta crisis política, ha generado una gran confusión en la ciudadanía, que en la siguiente entrevista el abogado y analista político Miguel Rodríguez Albán tratará de explicar a detalle.

¿Quiénes pueden postular en estas elecciones congresales de enero de 2020?

Todos los ciudadanos que están habilitados y que forman parte de un partido político o son invitados por la agrupación política. Actualmente hay 18 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), y esos partidos están habilitados para presentar candidatos para participar en esta elección congresal. Tienen que ser mayores de 25 años. Ahora, en esta coyuntura el JNE debe publicar una resolución que apruebe las reglas específicas para estas elecciones, toda vez que hay reglas generales que están vigentes, pero hubo algunas reformas que entiendo no se aplicarán para este proceso.

¿Entonces hay que definir algunos puntos aún?

Aquí va a haber voto preferencial; es decir, en el caso de La Libertad, por ejemplo, son siete parlamentarios, y la ciudadanía podría elegir de una lista a dos de su preferencia de un solo partido. En esta elección no va a ver candidato presidencial como siempre ha habido en una elección general, lo que generaba una gran distorsión porque es una votación engañosa, porque muchos parlamentarios han salido elegidos sin que necesariamente tengan el voto preferente, sino que obtenían votación por arrastre del candidato presidencial. Acá se pondrá a prueba cuánto arrastre tiene el candidato al Congreso y creo que esto podría mejorar los criterios de elección.

¿Los actuales regidores y consejeros pueden solicitar licencia para ser candidatos al Congreso?

Sí, pueden pedir licencia y participar de este proceso.

Pero la norma precisa que tiene que ser seis meses antes, pero en este caso solo restan cuatro meses, ¿cómo se procede?

Aquí viene la interpretación. En este caso, la elección es extraordinaria y, entonces, claro, no se van a cumplir estrictamente todos los plazos que demandan las licencias o los plazos que tienen que ver con la democracia interna en cada agrupación política de acuerdo a sus estatutos; tendrán que reglamentarse otros mecanismos que tienen que ser regulados en la resolución que el JNE apruebe reglamentando el procedimiento de elección interna en los partidos políticos para elegir a sus candidatos congresales.

¿Los congresistas que conforman el parlamento disuelto pueden postular?

No podrían por el tema que ya está vigente la prohibición de la reelección. Ahí hay una prohibición expresa y no pueden ser candidatos.

¿Tampoco podrían postular a las siguientes elecciones generales?

Ahí es discutible. Una interpretación es que ya habría otra elección y, por lo tanto, sería una elección no consecutiva, pero el periodo congresal es por cinco años y no de año y tres meses. Aquí solo se va a elegir para cumplir el periodo y se convierte en una discusión que tendrá que ser precisado por el JNE, y hasta se podría dar el caso que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC), esto con respecto a la interpretación. Por un lado, de la Constitución que precisa que el periodo es de cinco años; y por el otro lado, por la ley que prohíbe la reelección inmediata de congresistas y presidentes de la República.

¿Consideras que los partidos políticos están preparados para afrontar este proceso electoral en este corto plazo?

No necesariamente, pero vamos, la política es así. La política es asumir contextos impredecibles, tal vez no tengan los cuadros suficientes para presentarlo, pero, bueno, no necesariamente serán los mejores, pero es lo que tendríamos.

¿Cuál es la solución a esta crisis?

La solución debe ser constitucional y creo que la posición del Congreso se va a ir debilitando más allá de que haya habido vulneración al procedimiento. Pero, desde nuestro punto de vista, el Presidente Martín Vizcarra ha actuado con las facultades que le otorga la ley. Claro, hay algunas interpretaciones o criterios que discuerdan con si se ha adoptado o no el procedimiento que indica la Constitución, lo cierto es que se ha disuelto el Congreso y se ha convocado a elecciones.