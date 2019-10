Miranda advierte que quieren tomar el local del Apra para celebrar un proceso electoral

Síguenos en Facebook

El secretario regional del Partido Aprista Peruano (PAP), José Miranda Prado, advirtió que entre hoy y mañana gente de malvivir, presuntamente “contratada” por un excongresista y dirigentes que no son reconocidos, intentarán tomar el local partidario situado en la cuadra seis del jirón Francisco Pizarro.

“Quieren celebrar un proceso electoral para elegir a los delegados que van a participar a Lima al XXV Congreso Nacional; pero aquí todos los integrantes del Tribunal Regional Electoral son acólitos de Elías Rodríguez y esto lo están haciendo en complicidad con Moisés Tambini, presidente del Tribunal Nacional Electoral. Lo que hacen es irregular”, manifestó.

NO ES OFICIAL

Miranda comentó que no entiende cómo pretenden realizar un proceso electoral en la Casa del Pueblo, cuando oficialmente no la han solicitado.

“Ya he solicitado garantías contra Elías Rodríguez y Yuri Rosales. A ellos los culpo de todo lo que pueda pasar. Yo no entiendo cómo se llenan la boca Elías y Mauricio Mulder hablando de democracia si ellos no respetan la democracia interna en el partido, eso es un insulto, una incoherencia”, enfatizó.

RESPUESTA

Correo se contactó con Yuri Rosales, presidente del Tribunal Regional Electoral en La Libertad, quien negó que exista la posibilidad de irrumpir en el local partidario con apoyo de personas contratadas.

"Rechazo esas declaraciones y me da pena que el señor Miranda diga todo eso. Es cierto, tenemos un proceso electoral este domingo, pero lo que sucede es que ellos quieren fingir una toma de local porque el grupo que no se ha podido inscribir es el de ellos", indicó.

Rosales dijo que para evitar algún acto de violencia las elecciones de Trujillo se realizarán en La Esperanza.