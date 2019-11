Misterios al descubierto en hojas de vida de los candidatos

Síguenos en Facebook

El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) tiene hasta el 3 de diciembre para resolver la admisión de las solicitudes de inscripción de 161 candidatos; en tanto es importante conocer a los políticos que pretender reemplazar a los parlamentarios disueltos, y para eso revisamos sus hojas de vida

El exgobernador Luis Valdez ha declarado ser propietario de dos camionetas valoradas en 231,000 soles, un mueble de 30,000 soles y declaró que en el 2018 tuvo ingresos de 172,600.00 soles. Sin embargo, el exmilitante del Partido Nacionalista y ahora de APP, Julio Peña Lozano, quien declaró ser docente y exsubprefecto, señaló que el año pasado percibió 221,690 soles y superando al abogado Valdez Farías y a los demás de su lista; caso aparte es Juan Fort Cabrera que declaró sus trabajos en el Gobierno Regional y el IPD, de donde fue destituido.

MÁS PLATA

Pero si de dinero se trata, hasta el momento el Aprista Wilmer Sánchez Ruiz, se lleva a todos por delante, con sus empresas dos empresas, cuatro inmuebles que juntos suman más de medio millón de soles; su camioneta de 43 mil soles y los 220,000 soles que tuvo como ingresos en el 2018.

No hay punto de comparación con su compañero Luis Solano Arroyo que declaró una mototaxi valorizada en 1,000 soles; y, su salario anual de 24,054 soles como funcionario de la Ugel de Ascope.

Pero como el dinero a veces sin poder no es lo mismo, hemos identificado a por lo menos tres regidores que no están dispuestos a cumplir con la voluntad popular, pues no recuerdan que los eligieron por el periodo 2019-2022.

Es el caso del regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Luis Bahamonde Amaya, que llenó su hoja de vida el último 18 de noviembre y aceptó ir por el Partido Avanza País con el número 3, a pesar que llegó al cargo con el partido de Fuerza Popular; es esa misma línea están los regidores,José Rodríguez Bardales (Perú Patria Segura) y Taniana Roman Villegas (APP), ambos regidores en Moche y La Esperanza respectivamente.

En una posición diferente está el exalcalde de el Porvenir, Luis Alberto Sánchez; él declaró su sentencia por el delito de abuso de autoridad y solo espera que acepten su candidatura al igual que los exregidores de la municipalidad de Trujillo, Esperanza Yarlequé (Solidaridad Nacional) y Anthony Novoa (Acción Popular).

CAMBIAN DE COLOR

.Advertimos que esta lista continuará; pero destacamos que en Fuerza Popular, tres de sus 7 candidatos que juran amar el color naranja antes defendieron a APP (Miguel Vivanco y Mary Vilca), Apra (Segundo Armas Villalobos).

Mesías Ramos de Somos Perú también estuvo en APP, mientras que Raúl Cruzado del Partido Morado y Alejandro Santa María de Todos por el Perú, destacaron al Apra en sus hojas de vida.