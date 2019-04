Mónica Sánchez: "Alan García tomó esa decisión en defensa de su honor"

Síguenos en Facebook

La exvicegobernadora de la región La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, sostuvo que el Expresidente de la República, Alan García Pérez, tomó la decisión de dispararse en la cabeza en defensa de su honor.

"Estamos consternados por esta noticia, y la reflexión que podemos sacar de todo esto es que hay una abuso de la aplicación de las normas y de la aplicación de la detención preliminar y prisión preventiva en el país. Contra Alan García no hay ninguna evidencia, solo hay presunciones y con esto no quiero salir en defensa ni de él, ni de nadie, solo del Estado de Derecho", manifestó,

Comentó que no hubo ninguna prueba que amerite la detención preliminar del Expresidente. "¿Cómo es que esto se determina, ni siquiera ha declarado el señor Barata. Una detención preventiva y preliminar debe ser la excepción a la regla y en país se ha convertido en una constante y eso es un abuso", agregó.

Mencionó que en el Perú hay una politización a la justicia que pretenden encarcelar a quienes son oponentes políticos Gobierno. "Este hecho nos da mucho que pensar y analizar . Yo siempre he sido partidaría de que si hay responsables, estos tienen que asumir su responsabilidad, pero eso no quiere decir que se tiene que vulnerar derechos fundamentales. Entonces Alan García ha tomado esta decisión en defensa de su honor y es lamentable, porque el circo quería verlo enmarrocado y él no lo iba a permitir", acotó.

Al finalizar esta nota se confirmó que Alan García murió, en el hospital Casemiro Ulloa,en Lima.