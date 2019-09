Municipalidad de Trujillo, bajo en gasto presupuestal

Síguenos en Facebook

En la provincia de Trujillo, a cerca de tres meses de culminar el primer año de gestión de las autoridades electas para el periodo 2019-2022, solo dos municipalidades distritales han superado el 50 % de su ejecución de gasto presupuestal, de acuerdo a las cifras que entrega mensualmente el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

CIFRAS

En un ranking de once municipios que conforman la provincia de Trujillo, precisamente la gestión del alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, se ubica en el puesto número nueve.

Es decir, la consulta amigable del MEF muestra que esta comuna tiene un 15.5% de avance, habiendo girado (pago de gastos) 6'880,758 soles de los 61'936,224 del presupuesto institucional modificado (PIM).

OPINIONES

Al respecto, el regidor apepista Robert de la Cruz afirmó que la baja ejecución presupuestal pasa por los "errores" cometidos en la gestión anterior.

“Encontramos proyectos mal hechos, tienen que entender los trujillanos que cuando nosotros ingresamos al año 2019, ejecutamos lo que nos dejó el año pasado, y si los proyectos están mal tenemos que volver a hacerlos. Mira lo de las cámaras, te apuesto que si hubiéramos aceptado que se coloquen esas 137 cámaras por 18 millones estaríamos para la cifra (óptima) y para la prensa en el 60%. Ya se ha demostró no solo por concejo sino por la OCI de que este contrato fue corrupto”, dijo.

Sin embargo, para la regidora aprista Olga Cribilleros, la cifra es una muestra de "incompetencia".

“Hasta los seis primeros meses se le echaba la culpa al señor Elidio (Espinoza Quispe), pero ya no, solo faltan dos meses para terminar el año y ese bajo nivel de ejecución es sinónimo de incompetencia, de carencia de proyectos de un plan de gobierno estructurado. Vuelvo a decir, lo más grave de esto es que el nivel de ejecución tan bajo de los gobiernos locales y regionales contribuyen a que nuestra economía también se vea afectada”, afirmó.

CONSECUENCIAS

En ese sentido, el economista Francisco Huerta Benites señaló que esto genera un costo social o un costo de oportunidades.

“Hay dos cosas. Primero que al no gastar se incurre en un costo de oportunidad y le genera un costo del 8% al año; o sea no gastar hoy le genera ese costo social que es la tasa social de descuento; lo segundo, es que se corre el riesgo de que los créditos aprobados para el otro año sean menores. Hay partidas que se quedan congeladas en la cuenta y pueden usarlas, pero aún cuando pudieran usarlas el otro año, ya se incurrió en el costo social del 8% por no usar los recursos y ya en otros casos no se recupera”, explicó.

OTROS

Moche ocupa el último lugar del ranking con una ejecución presupuestal de 1.6%. En décimo puesto se encuentra el municipio de El Porvenir con el 5.9% de ejecución presupuestal.

La Esperanza ha ejecutado el 56.3%, mientras que Florencia de Mora ejecutó el 43.9%. Todas las municipalidades son superadas por Poroto, que ejecutó el 82.8%.