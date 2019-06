Octavio Salazar: “Necesitamos autoridades rodeadas de gente capaz”

Síguenos en Facebook

Hace un poco más de cuatro semanas que Octavio Salazar, congresista de la República, se incorporó a sus labores legislativas tras superar un grave problema de salud.

Desde esa fecha, Salazar está tratando de recuperar el tiempo perdido. Hace poco estuvo en Trujillo recorriendo varios sectores de la provincia y aprovechó para conversar con la población.

En consecuencia, el parlamentario señala que la ciudadanía está “aterrada” por la inseguridad que se vive en la provincia y “preocupada” por que, a pesar de las necesidades que hay en varios sectores, las autoridades (alcaldes y gobernador regional) no están gastando con eficiencia el presupuesto asignado para obras.

Sigue en franca recuperación tras el difícil trance que le tocó vivir.

Sí, fue una situación muy difícil. En algún momento me preocupé por mi vida, pero gracias a Dios estoy recuperándome y he vuelto a lo mío.

Sí, muchas personas estaban preocupadas por usted. Pero ahora está en semana de representación y ha visitado varios puntos de la provincia de Trujillo, y eso le permite tener una visión de las gestiones del alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, y del gobernador regional Manuel Llempén. ¿Qué opina de ambas gestiones?

Preocupa porque hay poca capacidad de gasto del presupuesto que se les ha asignado. Mira, lo que ha hecho el Gobierno Central es desconcentrar el presupuesto y entregarles a las regiones; pero si tú no tienes personas preparadas para que se hagan cargo de la ejecución del gasto entonces de nada vale que se haya descentralizado los presupuestos para que estos puedan ser mejor administrados.

¿Entonces usted considera que gran parte de la responsabilidad de que no exista una buena ejecución del gasto presupuestal se debe al equipo técnico que rodea al gobernante, llámese alcaldes y gobernador regional?

Eso es vital, todos los gobiernos, todo presidente que vemos en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos se preocupa en contar con ministros ya asesores que conozcan bien el manejo de la cosa pública.

Sin embargo, nosotros estamos viendo que no hay gasto de los recursos económicos asignados y eso obviamente nos lleva a una preocupación. Todas nuestras autoridades regionales a nivel nacional tienen que preocuparse y rodearse, no de personas que a las finales pueden empezar a realizar algún tipo de actividad, pero no lo hacen bien, yerran, se equivocan, en consecuencia esto genera en la población una preocupación y eso se nota y se palpa cuando uno conversa con los vecinos, porque tienen tantas necesidades y ven que no se gasta el dinero.

Pero, tanto el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, como el gobernador regional, Manuel Llempén, no son novatos en política, son personas que llevan años en la gestión pública. ¿Es que no entienden que necesitan de un equipo que los ayuden a empujar la gestión?

Habría que preguntarse ¿qué está pasando? ¿Dónde está el cuello de botella en la administración para que no se gaste como la ciudadanía desea? Hay que verlo, hay que hacer enmiendas, rodearse de profesionales que sean conscientes de la capacidad que tienen y que la aplicación de la política de gastos esté orientada a cosas que son importantes para la región y el país. Mira cómo estamos en el tema de la seguridad, cuántos nos hemos deteriorado. He encontrado a Trujillo golpeada por el crimen, donde la ciudadanía no tiene dónde dirigirse y lo más fácil es culpar a la Policía de todo.

¿La Policía no tienen responsabilidad en este tema de la inseguridad?

Lo más fácil es echarle la culpa a la Policía de todo lo que se mueve y al político que tiene el manejo público lo eximen de responsabilidad.

Acá, todo el mundo se ha sacudido, nadie quiere aceptar responsabilidad. Incluso, hay un decreto supremo que ha sacado el Gobierno y que modifica el reglamento de la ley N°27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y en la disposición complementaria dice bien claro deróguese los artículos 13, 18, 24 y 29. ¿Y qué es lo que dice esos puntos? Pues que la responsabilidad es de los alcaldes y de los gobernadores regionales, pero ya lo derogaron. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que quiere la ciudadanía es que las autoridades se compren el pleito, y no lo están haciendo.

Desde su punto de vista, apelando a que usted que ha tenido una trayectoria bastante larga en la Policía Nacional, incluso fue ministro del Interior, ¿qué deberían hacer las autoridades para empezar a cambiar esta situación y reducir el índice delictivo?

Primero, asumir sus responsabilidades. ¿A quién culpamos siempre del tema? Pues a la Policía, o sea los políticos se ponen a un costado y quienes asumen la responsabilidad son los policías y eso no me parece bien.

Yo pienso que las autoridades políticas (alcaldes y gobernador) están mirando las cosas de una forma que parece que no quiere tener ningún tipo de responsabilidad, pero entonces para qué los eligieron. Esto lo digo con mucho respeto, porque hay un grupo que sí trabaja.

¿El respaldo político a la Policía y a la lucha contra la delincuencia cómo debería venir entonces?

En primer término se tiene que hacer entrega de la responsabilidad política a los alcaldes y gobernadores regionales para que cumplan con su rol, ¿cómo es posible que los exoneremos y dejemos sola a la Policía? Acá tiene que haber un cambio.

Bueno, pero no solo el gasto de esos recursos y la inseguridad es un problema, pues otro punto en el que la región La Libertad está mal es en el gasto el presupuesto que se le asignó para el proceso de Reconstrucción con Cambios, donde solo ha gastado 0.7% para obras. ¿Cual es su análisis?

Mira, las gestiones van a terminar y no se ha hecho nada. Otras regiones están avanzando, por ejemplo, Piura. Y eso es lo que exige la ciudadanía, que las obras avancen, se ejecuten. Esperemos que esto cambie y pronto.

En esa línea, ¿cuál es su opinión con respecto a que el Gobierno Regional de La Libertad haya devuelto la unidad ejecutora de la quebrada san Ildefonso, quizá una de las obras más importantes en el país, al Estado para que la ejecute el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)?

Si hay temores de hacer algo no puedes ser el líder que necesita y requiere La Libertad. Necesitamos nosotros generar obras completas, transparentes, que se vea y que se aprecia que se está incidiendo en los puntos sensibles que la ciudadanía desea que se haga. Entonces esto merece una preocupación.

Las obras de la III Etapa de Chavimochic también es un tema pendiente. Han pasado dos años y seis meses y no hay nada claro en cuanto a que si se destraba el proyecto o no. ¿Dónde cree que está el inconveniente?

No es fácil gerenciar organizaciones del Estado cuando no tienes la capacidad para poder hacerlo. A veces se quiere postular un cargo, pero a la hora que eres elegido y te sientas a querer manejar la cosa pública te das cuenta que hay una serie de situaciones que son complicadas y que se requiere tener un buen staff para poder solucionarlo. Chavimochic es un proyecto importantisimo para el desarrollo de Trujillo. Ahora va a depender mucho de cómo los alcaldes y el gobierno regional manejen esto para que pueda dar frutos.

¿Usted considera que todos estos problemas han rebasado las capacidades de nuestras autoridades?

Yo espero que no, pero así no vamos a avanzar nada. Lo que necesitamos es que el gobernador regional y los alcaldes se sienten, conversen y que todos empiecen a culminar sus obras o al menos que las empicen a ejecutar. Insisto, tienen que rodearse de gente capaz e inteligente para que esto se pueda hacer realidad.

Ya que se está refiriendo a los colaboradores de las autoridades, ¿que opina de que 67 funcionarios del gobierno regional designados por el gobernador Manuel Llempén hayan sido observados por la Contraloría por no reunir el perfil que exige el puesto?

Imagínate, tienes 67 personas a las que contrataste políticamente, porque alguien te la recomendó o son favores político que tienes que cumplir, pero a las finales quiénes son los que pierde, pues acá fácil llegas a una final de gestión y no has hecho nada. Y ahora sabe Dios qué sueldos tendrán estos funcionarios.

¿Qué le recomendaría a las autoridades locales?

Que cumplan con sus funciones. Saludo que la Contraloría haga esa tarea de control con los servidores públicos, pero hay obras que a pesar de los años que han pasado no se complementan, no se terminan. Para mí el problema fuerte es el desconocimiento del manejo de las instituciones.

Ahora bien, girando la mirada hacía el ámbito nacional, en el Congreso de la República están a pocas semanas de elegir a una nueva mesa directiva. ¿Qué perfil debe tener el nuevo presidente del Parlamento?

Peleando no hacemos nada. A qué puerto bueno vamos a llegar nosotros con esa discusiones bizantinas, no tienen una lógica. Lo que necesitamos es que las discusiones que se realicen sean del tema que estamos tratando o que queremos ejecutar, pero para eso lo que requerimos es tener esa predisposición a querer solucionar los problemas de la ciudadanía.

Lo que he visto en Trujillo después del tiempo que estuve delicado de salud, es que la población está sintiendo un terrible desánimo, y lo peor que le puede pasar a un país es que su gente esté así. Queremos que retome el entusiasmo en nuestras autoridades, el mismo entusiasmo que tenían cuando postulaban al cargo.

¿Qué opina que el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haya adelantado su deseo de tentar un reelección en el cargo?

Todas las personas tenemos derecho a postular a un cargo. Yo creo que Salaverry tiene la oportunidad. Él ya está realizando sus actividades y está manejando el tema político de su posible candidatura y a la par lleva la administración del propio Congreso. Lo vemos permanentemente en las actividades tratando de buscar y consolidar su participación en la próxima mesa directiva.

¿Ve en Salaverry a ese congresista mediador y que busque el consenso como usted cree que debe ser el nuevo presidente del Congreso?

Nosotros requerimos un concertador, un caminante político dialogante. Todo depende de él, de cómo él avance en sus estrategias para consolidar el pensamiento que espera seguir en este proceso que ya se viene.

¿Usted respaldaría una reelección de Daniel Salaverry?

No. Todavía faltan algunas semanas, esperamos que tengan el tiempo suficiente para poder lograr que la ciudadanía entienda los logros que él desea; pero de que necesitamos un dialogante, eso es de plano, porque todo este periodo que hemos pasado parecía cachascán. Entonces ya ingresamos a una nueva etapa y esperamos que se deje el cachascán por el diálogo.

Lo que buscamos es que se consolide la democracia en el Perú y que los nuevos cargos estén a la altura del nivel que se necesita, pues eso esperan todos los peruanos.