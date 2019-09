Odebrecht genera discrepancia en la región

Síguenos en Facebook

El Ministerio de Economía y Finanzas no ha confirmado aún que la constructora Odebrecht seguirá al frente de la Presa Palo Redondo. Sin embargo, tampoco nadie salió a desmentir el anuncio realizado por el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, respecto a la continuidad de la empresa brasileña.

Por esto, hay quienes después de 24 horas salieron a respaldarlo y otros a criticarlo duramente, al considerar que “no se puede negociar con una empresa vinculada a actos de corrupción”.

La represa estaría en un 70% de avance y lo que resta se podría culminar en dos años y seis meses, de acuerdo a lo planificado por el mismo Llempén Coronel.

SITUACIÓN ACTUAL

El Ministerio de Economía y Finanzas está evaluando la adenda presentada por el gobernador regional, y para ello Manuel Llempén todavía permanecerá en la ciudad de Lima. Está convencido de que tendrá que seguir de cerca este proceso, pues significará el reinicio de la presa Palo Redondo, que según señaló “ya está coordinado, incluso con la Contraloría General de la República”.

Al respecto de esta última afirmación, el gerente general de la Junta de Riego Presurizado, y representante de los agroexportadores de la región, Yuri Armas, se mostró preocupado, pues según indicó le quedan dudas sobre si ya esta definido el acuerdo con el Ejecutivo.

“A mí lo que me preocupa es la parte final de lo que ayer dijo el gobernador regional Manuel Llempén, y es que dijo que estaba entregando el proyecto de la adenda al Ministerio de Economía, y si es que el MEF lo denegaba pues ahí se acabó. Esa es la parte que me preocupa más”, manifestó.

Pero lo cierto es que Yuri Armas, quien también es político y militante de Acción Popular, le brindó todo su respaldó al gobernador.

EN CONTRA

Pero si nos referimos a las personas que están en contra de que Odebrecht siga a cargo de la ejecución de la presa Palo Redondo, la lista la encabeza el congresista liberteño, representante de la bancada de Fuerza Popular, Octavio Salazar Miranda.

El parlamentario fue consultado por diario Correo y precisó que esta decisión le hace daño al país, ya que no se puede vincular otra vez con una “organización corrupta”.

“No solamente es corrupto aquel que recibe, sino aquella persona que da. Odebrecht es una organización que ha ‘coimeado’ voluntades en muchas partes de latinoamérica y lamento mucho que en mi país lo llamen nuevamente para que culmine unas obras que había empezado. Esto indudablemente que le hace daño al país porque la ciudadanía ve que se le está premiando y todo por lo que ha hecho. Yo muestro mi total rechazo por todo ese asunto”, afirmó.

En esa misma línea está el congresista de la República, Luis Yika García, quien advirtió que se tendría que pensar en otra salida para el reinicio de la represa y ya no insistir ante el Ejecutivo, que anteriormente había rechazado renovar todo contrato con la constructora Odebrecht.

“Tenemos a el viceministro y a la ministra de Agricultura que ya han dicho que Odebrecht no va más, y esperemos que esto se respete de una vez por todas. Yo no sé como puede ir una empresa que está penalizada por los actos corrupción, y cómo el señor Llempén puede insistir”, afirmó.

Asimismo, el consejero regional de Alianza Para el Progreso, Greco Quiroz, volvió a señalar que no apoyará ningún trato con Odebrecht, y lamentó la insistencia del gobernador regional.

“Mi posición es la misma, lo que ha dicho por el gobernador se tiene que plasmar por el Ejecutivo. No estoy de acuerdo en que Odebrecht, una empresa corrupta, vuelva a ingresar a la región y, menos aún, que se le pague con el dinero de todos los liberteños”, dijo.

a favor. Pero el representante del gremio empresarial en el Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial Chavimochic, Alfonso Medrano, discrepó con la opinión de los políticos.

“Ellos no tienen la experiencia de lo que significa cada semana pagar la planilla de los trabajadores, o sea, es un poco como decir, no me interesa perder los 250 millones de dólares, que no haya agua para Trujillo, que no se genere trabajo para La Libertad, que no haya mayores pagos de impuestos porque no pueden tratar con un corrupto. Los corruptos están presos, y entonces ellos (los políticos) no están midiendo las consecuencias y solo están dando declaraciones políticas sin ningún sustento; irresponsables, no están pensando en el desarrollo de la región, sino están pensando como de costumbre en sus intereses políticos”, señaló.

Quien también mostró una posición contraria a la de los congresistas Octavio Salazar y Luis Yika fue el parlamentario aprista Elías Rodríguez Zavaleta.

“Yo saludo que se haya resuelto este problema, si el gobierno ha tomado esta decisión asumo que lo ha tomado con la Contraloría, con economía y con el gobierno regional. Entonces yo respeto la decisión que se ha tomado porque faltaba esto. Ahora, hay que avanzar y mirando que se haga bien y que no haya problemas, porque hemos visto que hubo problemas de corrupción. La Contraloría tiene que acompañar todo este proceso”, manifestó.

El presidente del consejo regional, David Calderón de los Ríos, afirmó que oponerse a lo planteado por el gobernador Manuel Llempén significaría oponerse al desarrollo de Chavimochic y por ende de la región La Libertad.

“Por mi parte, como presidente del Consejo Regional y como consejero por la provincia de Trujillo, voy a respaldar. Acá tenemos que dejar a veces de dar respuestas un poco populistas, tenemos que pensar que Chavimochic significa progreso y desarrollo”, dijo.